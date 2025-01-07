調查濟州航空空難 韓國朝野同意設立聯合小組

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（中央社首爾7日綜合外電報導）濟州航空（Jeju Air）近期的空難造成179死，韓國朝野黨派今天同意，將組成國會聯合調查小組查明這起事故。

法新社報導，這架失事的波音737-800型客機去年12月29日搭載乘客和機組員共181人自泰國飛抵韓國務安機場，卻在降落時沒放起落架並以機腹著地，之後撞上水泥護牆爆炸起火。

由於事故發生的確切原因仍不明，朝野政黨今天就成立聯合調查小組達成一致。在此之前，因總統尹錫悅去年12月短暫宣布戒嚴而引發的政治動盪已歷時數週。

執政黨國民力量黨（People Power Party）今天發聲明告訴法新社：「我們國民力量黨…決定設立一個特別委員會。」

在野的共同民主黨（Democratic Party）也向法新社證實，已同意與國民力量黨共組聯合調查小組，查明這樁慘絕人寰的空難。

據國民力量黨說法，這個調查小組成員共15人，其中執政黨與在野黨各占7人，另有第三方代表1人。

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濟州航空今天表示，為改善飛航安全，今年首季將減少從釜山起飛的188個國際航班。

這家航空公司宣布上述減班前曾聲稱，基於飛安考量，計劃今年3月前減班10至15%。（譯者：曹宇帆/核稿：張茗喧）1140107