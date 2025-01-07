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濟州航空空難 官方首次證實遭鳥擊

2025/1/7 19:28
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（中央社記者廖禹揚首爾7日專電）韓國政府今天就去年12月29日發生的濟州航空空難發表簡報，證實在飛機引擎中發現鳥類羽毛。這是韓國官方首次證實事發當時發生鳥擊。

韓國航空鐵道事故調查委員會就這次事故組成的調查團今天表示，已確認事故發生當時遭到鳥擊。「其中一側引擎很明顯（發生鳥擊），但還要調查確認另一側引擎狀況」，但調查團也說明，即使鳥擊相當嚴重，也不代表引擎會立即熄火。

調查團在失事飛機引擎內部發現部分鳥羽，預計與韓國專家及美國國家運輸安全委員會（NTSB）合作，進一步確認鳥的種類，以及如何進到引擎內部。

根據相關人員及倖存空服員證詞，鳥擊推測是這次事故最根本原因，但降落過程是否出現人為疏失、跑道盡頭設置含有水泥的定位台牆體等也被認為是釀成大禍的原因。

濟州航空（Jeju Air）一架波音（Boeing）737-800型飛機在2024年12月29日發生事故。這架從泰國曼谷飛往韓國西南部務安郡的濟州航空班機以機腹著陸，並衝出機場跑道，撞到跑道盡頭的牆體後起火燃燒，造成179人死亡。

調查團表示，送交NTSB分析的失事班機黑盒子一般需3天導出資料，1、2天確認基本數據，但加上語音記錄器及飛行記錄器等資料，可能需時數月才能得知結果。

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對於失事班機撞上的定位台牆體是否不合規定，韓國國土交通部今天援引國際民航組織（ICAO）及美國聯邦航空總署（FAA）規定，表示相關設施並無問題，並指出定位台基底須以易破壞材質建設的規定自2010年起適用；務安機場於2007年完工，施工當時無此規定。

但國土部也承認，在安全性上未能完善考量，「無論是否違反國內外相關規定，都應盡最大努力確保安全性」。當局將盡快對韓國國內所有機場設施進行專家調查，確保類似事故不再發生。（編輯：陳妍君）1140107

#國土部
#韓國
#濟州航空
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