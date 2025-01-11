濟州航空空難班機黑盒子 事發前4分鐘不明原因停止記錄

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（中央社首爾11日綜合外電報導）發生在去年12月29日的韓國濟州航空空難造成179人死亡，韓國國土交通部今天表示，失事班機上俗稱黑盒子的飛航資料紀錄器和座艙語音紀錄器，在空難發生前4分鐘停止記錄。

法新社報導，這架搭載乘客及機組員共181人的波音737-800型客機，去年12月29日自泰國起飛，目的地是韓國務安機場，因降落時未放起落架機腹著陸，撞向一堵水泥牆後爆炸起火，造成機上179人死亡，是發生在韓國境內的最嚴重空難。

韓國國土交通部發聲明說：「分析顯示，這架客機撞上航向台之前4分鐘，座艙語音紀錄器（CVR）和飛航資料紀錄器（FDR）停止記錄。」

航向台位於機場跑道末端引導飛機降落，而務安機場的這座航向台是以混凝土建構，這次空難如此嚴重的原因也被歸咎於此。

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韓國當局表示，飛航資料紀錄器受損難以恢復無法進行資料擷取，已經把這個紀錄器送往美國國家運輸安全委員會（US National Transportation Safety Board）實驗室進行分析。

不過保存班機動態線索的黑盒子顯然在失事前的最後關頭未記錄任何資料，當局試圖查明其原因。國土交通部說：「持續調查事故期間，已制定計畫以查明黑盒子停止記錄的原因。」（譯者：曹宇帆/核稿：嚴思祺）1140111