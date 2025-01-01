韓空難1黑盒子送美判讀 當局檢查同型飛機起落架

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（中央社首爾1日綜合外電報導）韓國上月發生境內史上最嚴重空難，調查人員今天表示將把其中1個黑盒子送往美國分析。官員並提到，針對韓國的航空公司所有同型飛機的特別檢查，將鎖定起落架的部分。

濟州航空一架航班編號7C2216的波音737-800客機上個月29日從泰國曼谷起飛，準備降落韓國務安國際機場時，衝出跑道撞向機場圍牆，隨後爆炸起火，造成179人死亡，僅2人生還。

機上2個黑盒子，亦即座艙語音紀錄器（CVR）及飛航資料紀錄器（FDR），已在空難當天陸續尋獲。

韓國國土交通部航空政策室室長朱鍾浣今天稍早表示，座艙語音紀錄器已完成初步的數據提取工作，但飛航資料紀錄器是在連接器脫落的狀態下被發現，「專家正在進行最終審查，看要如何提取數據」。

韓聯社報導，國土交通部隨後說明，經討論相關技術後，國土交通部航空鐵路事故調查委員會判斷無法在國內提取飛航資料紀錄器的數據，因此決定與美國國家運輸安全委員會（NTSB）合作，將其送往美國分析。

官員起初將空難可能原因指向鳥擊，但之後稱也在調查跑道末端的水泥牆。這架失事客機當天在務安機場降落時起落架未放下，機腹觸地高速滑行後撞上跑道尾端施工中的水泥牆爆炸，航空安全專家質疑水泥牆是否設置不當。

另外，也有人質疑客機失事時，起落架可能發生機械故障。官員今天表示，針對韓國航空公司旗下所有波音737-800飛機的特別檢查「主要聚焦在起落架，在這起客機失事事件中，起落架未正常放下」。

韓國媒體報導，失事客機在務安機場首次降落失敗時，起落架曾正常放下，但再次降落時卻沒有。（譯者：楊昭彥/核稿：嚴思祺）1140101