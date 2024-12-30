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韓國因重大空難進入哀悼期 女團TWICE仍登「紅白」

2024/12/30 21:03
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（中央社記者楊明珠東京30日專電）濟州航空客機昨天發生重大空難，舉國哀悼。包括女團TWICE在內的4個韓團是否能如期參加日本明晚的跨年節目「紅白歌唱大賽」（簡稱紅白），引發揣測。TWICE今天透過官方社群平台X表示將參加紅白。

韓國濟州航空一架載有181人的客機昨天從泰國曼谷起飛，降落韓國務安國際機場時，衝出跑道撞向機場圍牆，爆炸起火，全機179人喪命、2人生還。韓國政府宣布全國哀悼7天，至明年1月4日24時為止。

成員包括台灣歌手周子瑜的9人組女團TWICE、5人組男團TXT （TOMORROW X TOGETHER）、5人組女團LE SSERAFIM、5人組女團ILLIT這4個韓團是否能如期參加明天（31日）晚間日本放送協會（NHK）第75屆紅白歌唱大賽，引起揣測。

日本體育報（Sponichi）報導，TWICE今天透過該團官網社群平台X寫道：「TWICE對於這起空難的受害人表達深切的哀悼之意，對正處於悲痛中的遺族，由衷地表達慰問」、「我們將懷著哀悼的心意，因應既定的海外行程」。

這次將是TWICE第5度登上紅白歌唱大賽，集結多首熱門曲目演出「TT～Feel Special」。昨天全員穿上金色亮麗服裝進行彩排。

其他3個韓團，男團TXT （TOMORROW X TOGETHER）、女團LE SSERAFIM、女團ILLIT也表明將登上紅白歌唱大賽表演。

這起重大空難發生後，許多藝人紛紛表達哀悼之意。韓國MBC電視台昨天已取消「演藝大賞」節目，今天也宣布取消今晚「演技大賞」直播。

該電視台表示，「為了與國民共同表達哀悼之意，原訂12月30日晚上8時40分播出的『2024 MBC 演技大賞』直播取消，並改為錄製播出」。原訂31日播出的「2024 MBC歌謠大祭典WANNABE」取消。（編輯：高照芬）1131230

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