濟州航空失事最小乘客3歲 老翁慶生家族出遊遇死劫

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（中央社首爾30日綜合外電報導）韓國濟州航空客機昨天降落時發生重大事故造成179死2傷。機上最年長乘客是慶祝下月將邁入80大壽、參與家族出遊的裴姓老翁，最小乘客則是隨父母首次全家出遊的3歲男童。

韓國濟州航空1架波音737-800客機昨天從泰國起飛降落韓國務安國際機場時，衝出跑道撞向機場圍牆，隨後爆炸起火。失事的7C2216號班機載有181人。根據韓聯社報導，死亡人數已增至179人，僅2人生還。

韓國中央日報報導，機上最年長的罹難者是79歲裴姓老翁。裴老先生有4名兒女，裴翁次子受訪時說，為慶祝父親下月11日80歲大壽，包含裴翁在內祖孫三代共9人赴曼谷旅遊，卻不幸罹難。

這一家罹難者包含裴翁夫婦、2名女兒、1名女婿、3個孫子（分別是12、18、19歲），以及1個5歲孫女。

裴翁次子說，上月慶祝母親生日時，他與大哥一家剛拜見過父母，「沒想到那次竟成了最後一面」，「我年過50突然變成孤兒，一家人就這樣支離破碎」，「我不想埋怨誰，只希望以後別再發生這種事」。

這場空難最小的罹難者僅3歲，他是韓國職棒起亞虎隊43歲高姓經理之子。高姓經理為慶祝隊伍奪下總冠軍，帶著37歲陳姓妻子、3歲兒子與哥哥一家同遊泰國。

高姓經理在社群媒體平台Instagram張貼許多照片，包括全家在曼谷寺廟、瞭望台及動物園的合影，以及稚子看著飛機窗外的背影。

高姓經理在Instagram發文說，「全家人第一次海外旅行非常幸福」，並表示「兒子近距離看到老虎、大象、鱷魚、紅鶴等自己喜歡的動物，非常興奮」。

他還說：「（兒子的）第一本護照，第一枚海關戳章。雖然很累，但是兒子玩得開心，我也感覺很幸福。」

他搭上這個出事班機的24小時前，還在社群媒體寫下「最美好的時光」，其妻子也留言說「好幸福」。（編輯：洪啓原/核稿：劉淑琴）1131230