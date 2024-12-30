加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
圖解全球大選年》歐洲右轉、川普回鍋 10億人投票後世界如何變化？
首頁 / 國際

濟州航空波音737-800失事 韓下令檢查所有同型飛機

2024/12/30 17:57
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社韓國務安郡30日綜合外電報導）韓國濟州航空波音737-800客機昨天降落時衝出跑道，撞上機場圍牆後爆炸起火，造成179死的重大空難，政府今天下令「全面檢查」韓國的航空公司擁有的所有同機型飛機。

韓聯社報導，韓國國土交通部表示，據悉韓國境內有101架波音737-800客機正在營運，將對這些飛機進行特別檢查。

波音737-800多為韓國廉航使用，其中以濟州航空擁有39架居冠，其次是德威航空27架、真航空19架、易斯達航空10架、仁川航空4架、大韓航空2架。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

根據韓聯社，美國國家運輸安全委員會（NTSB）參與了濟州航空空難的事故調查，且正與美國波音公司（Boeing）和製造發動機的CFM國際公司（CFM International）進行相關討論。

濟州航空也證實，旗下另一架波音737-800班機今天起飛後不久，起落架也出現故障問題，因此被迫返回首爾金浦國際機場。這架原定前往濟州島的飛機折返後已平安降落。（譯者：洪培英/核稿：劉淑琴）1131230

#波音
#美國波音公司
#韓國
#濟州航空
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

113
更多編輯台推薦新聞：