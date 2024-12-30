濟州航空波音737-800失事 韓下令檢查所有同型飛機

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（中央社韓國務安郡30日綜合外電報導）韓國濟州航空波音737-800客機昨天降落時衝出跑道，撞上機場圍牆後爆炸起火，造成179死的重大空難，政府今天下令「全面檢查」韓國的航空公司擁有的所有同機型飛機。

韓聯社報導，韓國國土交通部表示，據悉韓國境內有101架波音737-800客機正在營運，將對這些飛機進行特別檢查。

波音737-800多為韓國廉航使用，其中以濟州航空擁有39架居冠，其次是德威航空27架、真航空19架、易斯達航空10架、仁川航空4架、大韓航空2架。

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根據韓聯社，美國國家運輸安全委員會（NTSB）參與了濟州航空空難的事故調查，且正與美國波音公司（Boeing）和製造發動機的CFM國際公司（CFM International）進行相關討論。

濟州航空也證實，旗下另一架波音737-800班機今天起飛後不久，起落架也出現故障問題，因此被迫返回首爾金浦國際機場。這架原定前往濟州島的飛機折返後已平安降落。（譯者：洪培英/核稿：劉淑琴）1131230