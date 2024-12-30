加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
嘉義凌晨地震規模5.1 氣象署：與梅山斷層無關 餘震可能性低
首頁 / 國際

濟州航空再傳同型機波音B737-800起落架異常 安全折返降落

2024/12/30 09:42（12/30 10:08 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
韓國濟州航空一架客機30日從首爾金浦機場起飛前往濟州，途中因起落架出現不明問題折返降落。（中央社製圖）
韓國濟州航空一架客機30日從首爾金浦機場起飛前往濟州，途中因起落架出現不明問題折返降落。（中央社製圖）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社首爾30日綜合外電報導）根據韓聯社引述業內消息報導，濟州航空（Jeju Air）一架客機今天早上從首爾金浦機場起飛後，因起落架出現不明問題已經折返。這架客機與昨天失事飛機均屬波音B737-800型。

根據韓聯社報導，濟州航空7C101班機今天早上6時37分從金浦國際機場（Gimpo Airport）飛往濟州島，起飛後不久發現起落架出現問題。

濟州航空空服員向161名乘客通報起落架問題造成的機械故障，隨後其於上午7時25分折返金浦機場。濟州航空計劃在更換飛機後重新起飛。

起落架是與飛行安全密切相關的重要裝置，能確保飛機安全起飛與降落，同時減輕緊急降落時的衝擊力。

濟州航空昨天在位於韓國西南部的務安發生空難，總共造成179人死亡，據信失事班機所有3個起落架都未能正常運作。

濟州航空擁有41架飛機，其中39架是波音B737-800型（Boeing B737-800）。（譯者：屈享平/核稿：陳昱婷）1131230

#空難
#濟州航空
延伸閱讀
濟州航空失事機型華航也有 回顧波音737-800空難史韓國濟州航空失事179死僅2生還 倖存空服員有癱瘓風險濟州航空空難179死家屬哀慟 乘客最後對話紀錄曝光
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

106
更多編輯台推薦新聞：