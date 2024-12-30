濟州航空再傳同型機波音B737-800起落架異常 安全折返降落

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（中央社首爾30日綜合外電報導）根據韓聯社引述業內消息報導，濟州航空（Jeju Air）一架客機今天早上從首爾金浦機場起飛後，因起落架出現不明問題已經折返。這架客機與昨天失事飛機均屬波音B737-800型。

根據韓聯社報導，濟州航空7C101班機今天早上6時37分從金浦國際機場（Gimpo Airport）飛往濟州島，起飛後不久發現起落架出現問題。

濟州航空空服員向161名乘客通報起落架問題造成的機械故障，隨後其於上午7時25分折返金浦機場。濟州航空計劃在更換飛機後重新起飛。

起落架是與飛行安全密切相關的重要裝置，能確保飛機安全起飛與降落，同時減輕緊急降落時的衝擊力。

濟州航空昨天在位於韓國西南部的務安發生空難，總共造成179人死亡，據信失事班機所有3個起落架都未能正常運作。

濟州航空擁有41架飛機，其中39架是波音B737-800型（Boeing B737-800）。（譯者：屈享平/核稿：陳昱婷）1131230