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濟州航空失事釀179死 黑盒子受損恐拖慢調查速度

2024/12/30 09:07（12/30 09:51 更新）
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韓國濟州航空7C2216客機29日空難事故造成179死2傷，成為韓國境內歷來死亡數最多空難。（共同社）
韓國濟州航空7C2216客機29日空難事故造成179死2傷，成為韓國境內歷來死亡數最多空難。（共同社）
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（中央社首爾30日綜合外電報導）韓國濟州航空客機昨天發生重大事故，造成179死2傷，韓國國土交通部官員表示，機上兩個黑盒子的其中一個部分損壞，恐進一步拖慢釐清事故原因的分析工作。

韓聯社報導，據國土交通部航空與鐵道事故調查委員會官員表示，這架波音737-800客機在首爾西南方約290公里的務安國際機場發生致命空難，俗稱「黑盒子」的飛行資料紀錄器（FDR）部分受損，座艙語音紀錄器（CVR）則完好無損。

昨天當地時間上午9時出頭，濟州航空客機在塔台發出鳥擊警告後，僅靠著機腹在跑道上滑行，隨後衝出跑道撞上混凝土牆爆炸。

事故調查委員會官員說，要釐清如此嚴重墜機事故的確切原因，通常需要幾個月時間，而在這樣的情況下，飛行資料紀錄器受損可能導致相關作業受到延誤。

這名官員補充說：「光是解碼飛行資料紀錄器就需要大概一個月的時間。」

如果兩個黑盒子都完好無損，解碼（取出資料）可能只需要一週。

調查委員會的另一名官員表示，可能得將飛行資料紀錄器運送到美國國家運輸安全委員會（NTSB）進行解碼，相關過程恐需至少6個月。

這名官員說：「如果我們在這裡解碼遇到困難，可能就得送到美國國家運輸安全委員會。他們有來自世界各地的案例需要進行分析，因此可能需要相當長的時間。」

飛行資料紀錄器監控高度、空速和航向，座艙語音紀錄器則記錄駕駛艙內的無線電傳輸和聲音，例如飛行員的聲音和發動機發出的噪音。

兩者皆可承受3400倍重力加速度的撞擊和攝氏1000度以上高溫。

兩具黑盒子都安裝在機尾處，以最大限度減少墜機時受到的衝擊。在這次空難倖存的2人，都是在機尾的空服員。

法新社報導，美國國家運輸安全委員會表示，將率領包括波音公司（Boeing）和美國聯邦航空總署（FAA）在內的調查小組，與韓國官員一起調查空難原因。（譯者：劉文瑜/核稿：陳昱婷）1131230

#空難
#濟州航空
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