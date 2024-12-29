加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

濟州航空客機疑因鳥擊失事179死 專家持懷疑態度

2024/12/29 22:17
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社首爾29日綜合外電報導）韓國濟州航空載有181人的7C2216號客機今天發生致命空難，其中179人身亡、僅2人生還。有專家指出，這起事故存在許多不確定性，並質疑該班機可能是因鳥擊失事的初步說法。

路透社報導，濟州航空失事的這架波音737-800客機降落時顯然沒放下起落架，它以機腹在韓國務安國際機場著陸的時機，以及飛機或許是遭遇鳥擊的通報消息，這些情況都引起目前無法解答的疑問。

然而有專家表示，鳥擊似乎不太可能造成起落架故障。

曾任航空評鑑網站AirlineRatings.com總編輯的湯瑪斯（Geoffrey Thomas）說道：「鳥擊並不罕見，起落架出問題也不稀罕。鳥擊發生頻率遠高得多，但本身通常不會導致飛機毀損。」

澳洲航空安全專家戴爾（Geoffrey Dell）談到：「我從未見過鳥擊造成起落架無法放下。」

戴爾還說，若有鳥群被吸進CFM國際公司（CFM International）製造的發動機，鳥擊可能會影響飛機，但不會直接讓發動機關閉，機師因此能有一些時間應對此狀況。（譯者：洪培英/核稿：陳彥鈞）1131229

戴爾
美國AI晶片何以流入中國 輝達要美超微戴爾抽查
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

113
更多編輯台推薦新聞：