濟州航空客機疑因鳥擊失事179死 專家持懷疑態度

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社首爾29日綜合外電報導）韓國濟州航空載有181人的7C2216號客機今天發生致命空難，其中179人身亡、僅2人生還。有專家指出，這起事故存在許多不確定性，並質疑該班機可能是因鳥擊失事的初步說法。

路透社報導，濟州航空失事的這架波音737-800客機降落時顯然沒放下起落架，它以機腹在韓國務安國際機場著陸的時機，以及飛機或許是遭遇鳥擊的通報消息，這些情況都引起目前無法解答的疑問。

然而有專家表示，鳥擊似乎不太可能造成起落架故障。

曾任航空評鑑網站AirlineRatings.com總編輯的湯瑪斯（Geoffrey Thomas）說道：「鳥擊並不罕見，起落架出問題也不稀罕。鳥擊發生頻率遠高得多，但本身通常不會導致飛機毀損。」

澳洲航空安全專家戴爾（Geoffrey Dell）談到：「我從未見過鳥擊造成起落架無法放下。」

戴爾還說，若有鳥群被吸進CFM國際公司（CFM International）製造的發動機，鳥擊可能會影響飛機，但不會直接讓發動機關閉，機師因此能有一些時間應對此狀況。（譯者：洪培英/核稿：陳彥鈞）1131229