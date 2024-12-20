美國AI晶片何以流入中國 輝達要美超微戴爾抽查

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（中央社華盛頓19日綜合外電報導）因應美國商務部要求輝達調查AI晶片如何流入中國，輝達強調，將要求客戶及夥伴遵守出口規定。採用輝達晶片的美超微表示將展開調查；戴爾則稱，若查獲違規不排除終止合作。

路透社引述美國科技新聞網站The Information報導指出，據知情人士透露，美國商務部近期要求晶片巨擘輝達（NVIDIA）調查過去這1年來，輝達的人工智慧（AI）晶片是如何流入中國。

輝達一般不是直接賣晶片給客戶，而是仰賴像是美超微電腦（Super Micro Computer Inc）、戴爾科技（Dell Technologies）這類伺服器公司及專業經銷商，目前輝達已要求美超微及戴爾等公司對其東南亞客戶實施抽查。

輝達一名發言人在電子郵件回應中表示：「我們堅持要求我們的客戶和合作夥伴，嚴格遵守所有出口管制規定。任何未經授權的二手產品轉售行為，包括在灰色市場的再銷售，都會對我們業務造成負擔，而非受益。」

戴爾表示，公司要求其分銷商和經銷商遵守所有相關法規及出口管制，並稱若合作夥伴未能履行這些義務，公司將採取適當行動，不排除終止合作關係。

美超微則表示，針對任何第3方未經授權的產品出口或再出口，公司都將展開調查並採取行動。

超微電腦告訴路透社：「超微遵守所有美國在大型繪圖處理器（GPU）系統銷售和出口方面的管制要求，針對需申請許可的地區或對象，均依『出口管理規則』（Export Administration Regulations）辦理。」

美國商務部未回應路透社的評論請求。

一名跟美超微關係親近的消息人士告訴The Information，美超微一些客戶使用「狡猾伎倆」，讓人難以弄明白他們是否已違法把輝達晶片轉賣給中國客戶，例如向美超微購買內嵌輝達晶片的伺服器後，複製其序號貼到其他伺服器上。

The Information報導，抽查行動還在持續中，不過「有5名參與走私輝達晶片的人說，目前為止他們在美超微近期檢查期間，都能成功避免被察覺」。（譯者：張茗喧/核稿：李佩珊）1131220