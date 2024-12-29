濟州航空失事釀179死 韓國歷次重大空難一覽

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（中央社首爾29日綜合外電報導）韓國濟州航空7C2216客機今天發生重大事故造成179死2傷，成為韓國境內歷來死亡數最多空難，也是1997年大韓航空班機墜毀關島致200多人罹難以來涉及韓國航空業者的最慘空難。

韓國境內死亡人數最多空難的舊紀錄是發生於2002年，當時中國國際航空一架波音767-200型客機墜毀韓國東南部港市釜山附近的山上，導致129人喪生、37人受傷。

發生在韓國境內或涉及韓國航空業者的其他重大空難，路透社整理如下：

1983年9月，大韓航空007號班機進入蘇聯庫頁島（Sakhalin）領空期間，遭到蘇聯戰機擊落，導致機上269人全數罹難。

1993年7月，韓亞航空一架波音737-500型客機因天氣惡劣，機長嘗試強行降落韓國木浦機場跑道，卻意外撞向距離跑道4公里遠的山區，飛機隨即爆炸起火，導致機上逾60人喪生。

1997年8月，大韓航空一架波音747-300型班機墜毀美國領地關島當地的國際機場附近山區，機上共載有254人，超過220人死於這起空難。

2011年7月，韓亞航空一架波音747-400型貨機墜毀韓國濟州島以西海面，後來確定是貨艙起火引發這起空難，正副機長雙雙罹難。

2013年7月，韓亞航空一架波音777型客機墜毀美國舊金山國際機場，飛機撞到機場跑道盡頭的海堤，使發動機和機尾脫落，機上300多人中，有3位中國乘客死亡、逾180人受傷。（譯者：陳正健/核稿：陳彥鈞）1131229