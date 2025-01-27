濟州航空空難初步報告：兩具發動機附著鳥血羽毛

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（中央社首爾27日綜合外電報導）一名官員今天說，韓國當局向國際民航組織、美國、法國和泰國當局，提交濟州航空班機去年12月的空難初步報告，當中提及兩具發動機附著鳥血和羽毛，以及機師因鳥擊而呼叫求救。

路透社報導，這份今天發布的報告指出，韓國歷來傷亡最慘重的空難相關調查仍在進行中，並且著重於鳥擊的影響，以及有關發動機和降落引導結構體「定位器」的分析。

隸屬聯合國的機構國際民航組織（ICAO）要求事故調查員於30天內提交這起事故的初步報告，並建議在12個月內公布最終版。

這份25日分發給罹難者家屬的報告，強調韓國調查員初步調查的許多發現，包括機師在執行降落時曾討論看到一群鳥。

根據事故報告，機師通報遭鳥擊的確切時間仍待查證，不過這架失事客機「執行重飛期間，曾因鳥擊而發出3次Mayday緊急求救訊號」，「檢查兩具發動機後，發現均附著羽毛和鳥血」。

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報告說：「（濟州航空失事班機）撞向路堤後，局部機身爆炸並起火，兩具發動機埋入路堤的土堆裡，前機身散落在距路堤30至200公尺處。」

這份報告並未說明，導致兩個飛行紀錄器於機師呼叫求救前，同步停止記錄的原因，僅說明失事班機於距離地面152公尺並以時速298公里的速度飛行之際，黑盒子停止記錄。（譯者：曹宇帆/核稿：陳昱婷）1140127