濟州航空空難水泥牆遭疑設置不當 前機場高層傳輕生

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（中央社首爾22日綜合外電報導）韓國濟州航空班機去年底降落時衝出跑道，撞上水泥牆後爆炸，造成179人死亡。專家質疑安裝左右定位台的水泥牆設置不當。警方表示，定位台翻修期間任職國營韓國機場公司前負責人被發現陳屍家中。

根據韓聯社和路透社的報導，警方表示，他們正在調查於2018年至2022年期間擔任韓國機場公司社長的孫昌浣死因，同時指出「沒有入侵或謀殺的跡象」。

警方表示，孫昌浣疑似輕生。目前還不清楚他是否留下遺書。

一名警官說：「目前尚未確認死者是否受到警方等相關部門調查。」

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去年12月，一架濟州航空B737-800班機在務安機場降落時未放下起落架，以機腹著陸滑行，撞上跑道末端的水泥牆後爆炸起火，成為韓國境內最慘重的空難。

位於跑道末端安裝定位台的水泥牆遭外界質疑設置不當。務安國際機場2020年間進行定位台的翻修工程。（譯者：林沂鋒/核稿：劉淑琴）1140122

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