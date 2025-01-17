濟州航空失事 路透：2具發動機均有鳥羽血跡

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（中央社首爾17日綜合外電報導）韓國濟州航空一架飛機上月失事，造成179人喪生。一名知悉事故調查內容的消息人士今天告訴路透社，調查人員在2具發動機內都發現鳥羽和血跡。

這架波音737-800型客機去年12月29日從泰國曼谷機場起飛前往韓國西南部的務安郡（Muan county），在降落過程中以機腹著地，接著衝出跑道，撞上護欄後爆炸起火。這是韓國境內歷來最慘重的空難，僅有位於機尾的2名機組人員倖存。

韓國當局表示，事故發生前約4分鐘，一名機師通報飛機遭鳥擊，出現緊急狀況，隨後重飛，試圖從跑道另一端降落。

在機師發出緊急求救訊息的2分鐘前，機場空中管制人員已提醒注意當地的「鳥類活動」。

調查人員本月說，在事故現場找到的一具發動機內發現羽毛，還提到有影片顯示發動機遭到鳥擊。

韓國交通部不願就是否在2具發動機內找到羽毛和血跡發表意見。

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飛機的2個黑盒子約在事故發生前4分鐘停止記錄，使現行調查遇到困難，因為黑盒子對於釐清事故肇因至關重要。

以全球飛航來看，飛機的2具發動機極少同時遭遇鳥擊，但也曾有機師在這種情況下成功降落、保住所有乘客的性命，例如2009年全美航空（US Airways）班機迫降紐約哈德遜河（Hudson River），以及2019年烏拉爾航空（Ural Airlines）班機迫降俄羅斯玉米田。（譯者：曾依璇/核稿：張茗喧）1140117