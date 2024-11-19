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波音全球裁員10%計畫啟動 華盛頓州近2200人丟飯碗

2024/11/19 13:05（11/19 13:50 更新）
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（中央社紐約18日綜合外電報導）美國航太巨擘波音公司（Boeing）先前宣布全球裁員10%計畫，今天發出首波裁員通知，打算在美國華盛頓州裁員近2200人。波音許多歷史最悠久的工廠都設於華盛頓州。

法新社報導，波音公司在通知中表示，預計自12月20日開始永久性裁員，總計將有2199人受到影響。

法律要求美國公司在做出任何裁員舉動的60天前向地方當局提交「勞工調整與再培訓」（Worker Adjustment and Retraining Notification, WARN）通知。

波音近來持續受到生產品質困擾，集團才剛經歷為期50多天的罷工，致使兩家重要工廠癱瘓。

波音10月12日公布將在未來幾個月於全球裁員10%的計畫，但當時沒有透露進一步細節。

截至去年年底，波音員工總數約為17萬人，其中近6萬7000名員工在華盛頓州服務。波音早年在華盛頓州創立，並在當地生產集團最暢銷的737以及777、767型飛機和多款軍機。

波音位於西雅圖附近的倫頓（Renton）與艾弗雷特（Everett）工廠最近發生罷工，罷工涉及國際機械師與航空太空工人協會（International Association of Machinists and Aerospace Workers，IAM）當地分會的3萬3000多名成員，勞資雙方就薪資與工作條件進行談判。

波音發言人向法新社表示：「正如先前宣布，我們正在調整員工人數標準，以適應財務現況，並更專注於處理優先事項。」

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據波音表示，本週收到裁員通知的大多數員工將於明年1月中旬離開，此後波音將繼續支付福利與健康保險最多3個月。

根據今天的「勞工調整與再培訓」通知內容，波音還計劃在俄勒岡州裁員50人，在科羅拉多州裁員63人，而787夢幻客機（Dreamliner）工廠所在地的南卡羅來納州，明年1月也將有220人失業。波音在上述3個地點雇用了數以千計員工。（譯者：屈享平/核稿：李佩珊）1131119

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