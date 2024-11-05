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波音工會批准資方新約 結束7週罷工

2024/11/5 15:43
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（中央社西雅圖4日綜合外電報導）航空業巨擘波音公司（Boeing）的罷工工人，今天批准了資方的最新提案，超過7週的罷工告終。這次罷工凸顯了處於困境的波音公司內部不滿情緒。

法新社報導，「國際機械師與航空太空工人協會」（International Association of Machinists and Aerospace Workers, IAM）751區表示， IAM751區先前拒絕資方的兩項提案，資方最新的提案是以59%通過。

IAM751區接受資方提案後，西雅圖地區約3萬3000名工人將重返工作崗位，兩座主要組裝廠也會恢復運作。

這項新合約包括加薪38%、1萬2000美元的簽約獎金，並有條款提高雇主對401K退休儲蓄計畫的提撥率以及改善醫療保健。

但波音先前給予年長員工的退休金計畫，在新合約中並未恢復。

IAM751區主席霍爾登（Jon Holden）表示，工人決心彌補十多年來工資停滯不前的狀況，但先前的談判激怒了許多工人，這份新合約對工人來說是一項勝利。

霍爾登在記者會上表示：「罷工將會結束，現在我們的責任就是重返崗位，開始製造飛機，提高組裝率，讓公司在財務上重獲成功。」

霍爾登說：「我為成員們感到自豪。」「他們已有許多收穫，我們已準備好繼續前行。」（譯者：屈享平/核稿：嚴思祺）1131105

霍爾登
波音美西員工拒絕新勞動合約 逾3萬人展開罷工
波音
波音尋求解決罷工 員工將表決提高加薪幅度新方案波音員工否決加薪35%提案 繼續罷工
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