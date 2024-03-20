東航MU5735廣西空難2週年 中國當局調查仍無進展

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（中央社台北20日電）東航MU5735班機廣西空難明天屆滿2週年。中國民航局今天發布事故調查進展，指這架客機從機組員執勤、體檢，到維修人員資格、航管人員及飛機零件，乃至機內行李均為正常無異狀。但完全沒有提到機組員的心理及社交狀況是否有異常。

2022年3月21日下午2時20分，中國東方航空公司編號MU5735的波音737-800型客機從昆明飛往廣州，突然偏離原本8900公尺的巡航高度快速下墜，約3分鐘後墜毀在廣西藤縣埌南鎮莫埌村附近山區，機上123名旅客、9名機組員全部罹難。

中國民航局20日發布事故調查進展稱，經過調查，班機飛行員及客艙服務員均具有效執照、證件，飛行、執勤、休息時間都滿足規定，當天飛行前健康體檢合格，機組資格及配置符合要求。

中國民航局並稱，失事飛機適航證件有效，相關維修人員資格符合要求；起飛前未發現飛機系統、機身結構、發動機等存在故障或異常情況；起飛機場當天相關作業保障人員資格符合要求，設施設備工作正常，作業和操作符合工作程序。

中國民航局還稱，相關空中交通管制人員資格符合要求，通訊導航監視設備工作正常，事發前無線電通訊和管制指揮未見異常，事發時飛機所在空域及航線飛行高度層無危險天氣報告；班機裝載符合要求，無申報為危險品的貨品及郵件，無證據表明貨郵和行李中存在危險品。

中國民航局表示，事故技術調查組將繼續展開實驗驗證及原因分析等工作，並根據調查進展情況及時發布相關訊息。

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東航MU5735班機失事後，中國的事故調查迄今未有具體結果。據外電此前報導，美國方面了解相關調查的人士透露，從飛行數據記錄評估，駕駛艙內有人輸入了「導致飛機致命性俯衝的指令」，可能是飛行員的問題或有人闖入駕駛艙，飛機遭到人為操縱墜毀。

儘管美方人士上述說法隨即遭到中方否認，但墜機原因流言四起，諸如「正副機師中有人蓄意駕機自墜」等揣測，至今未息。（編輯：邱國強/楊昇儒）1130320