廣西空難 當局嚴控失聯者家屬動向及媒體採訪

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（中央社台北26日電）中國東方航空班機21日在廣西失事墜毀，當局全力搜尋失聯乘員下落，更向每個失聯乘員的家庭指派3人為1單位的特殊任務編組，提供協助也嚴防他們鬧事，甚至嚴控媒體的採訪與發稿尺度。

這架編號MU5735的東航波音737-800NG型客機，21日由昆明飛往廣州途中於廣西梧州上空失聯並墜毀，機上共有132人包括123名乘客及9個機組員。

據香港英文報刊南華早報（SCMP）報導，這樁不幸的慘劇發生後，官方大力協助失聯乘客家屬，卻又同步密切監控他們的一舉一動。

有關單位25日表示，向每個失聯者家庭指派至少3人為1個單位的特殊任務編組，成員包括與家屬們有地緣關係的航空公司代表、來自失聯乘員老家的社工及顧問，估計東航已動員超過300名員工。

此外，官員還說，東航另備有醫護、諮商師與財經保險專家和法律顧問等方面的服務。

先前的空難，通常官方會指派專人安撫並監視家屬，以確保他們不會發動抗爭，或者埋怨當局的處理或賠償。

據報導，截至目前，有關單位還沒有公布失聯乘員的名單，分析人士指出，這是當局為了減輕家屬所承受的壓力。

中國政法大學航空與空間法研究中心研究員張起淮指出，名單將在適當時機公布，並說「主要是考量可能會造成家屬們悲痛逾恆，因此至今沒公布」，而且家屬可能會無法應付其他親友排山倒海的來電關切。

張起淮指出：「當家屬們平復，政府就會立即公布失聯者名單…公布名單是國際慣例。」

有關單位也管制家屬們前往墜機現場，廣州日報報業集團發行的期刊「南風窗」報導說，當首批家屬陸續抵達，失事現場即已完全封鎖。

許多家屬表示，已向航空公司表達，他們想要自行前往現場看看，其中一人說：「我們家鄉的親友都很著急，就算死不能見屍，好歹也讓我們帶點兒泥土回去給他們。」

這些癡等失聯乘員下落的家屬們以15人為一組，被帶往能夠俯視飛機墜毀山谷的區域，並獲准在那裡停留半小時，現場臨時搭建點著蠟燭的祭壇。

截至25日，已有超過800名的墜機失聯乘員親屬抵達廣西梧州，當中375人俯視了飛機墜毀的傷心地。

當局已拾回超過100件的乘客隨身物品及遺骸，並取得家屬們的DNA進行配對以確定身分。

因應媒體需求，25日當局安排並監視家屬們受訪，還提醒採訪單位，報導不應「過度強調傷心欲絕」，同時3人為1個單位的特殊任務編組密切監視著他們，亦步亦趨跟著失聯乘員親屬們，而且也無法與他們取得電話聯繫。

有失聯乘員的父親告訴香港鳳凰衛視，23日原本是女兒生日，好想帶她回家，這則影音隨即從中國社群媒體下架，而且只有少數媒體才能到失事現場一探究竟。

東航客機失事墜毀後，若干非官媒記者曾試圖走山路跋涉數公里前進墜機現場，但是官方很快就封鎖事故的區域。警方也不准媒體使用無人機拍攝畫面。（編輯：曹宇帆/楊昇儒）1110326