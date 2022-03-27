官方連日回應廣西空難質疑 事故原因仍不明

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（中央社記者張淑伶上海27日電）廣西空難發生第7天，官方舉行的多場新聞發布會指出，失事的東航班機達到適航要求，失事時沒有危險天氣，事故現場沒有檢驗出炸藥成分，去年東航的維修費用未因疫情減少。

新華社報導，自21日發生空難以來，「3·21」東航MU5735航空器飛行事故國家應急處置指揮部已舉行多場新聞發布會，其中針對外界的質疑予以回應。

針對失事飛機是否達到適航要求，中國政法大學航空與空間法研究中心研究員張起淮表示，6年多的機齡並不長。如果用人來比擬的話，這架飛機屬於「年富力強」的階段。

東航雲南有限公司董事長孫世英表示，失事飛機是2015年6月22日引進的，飛機維修一直嚴格按照維修技術方案實施，技術狀況穩定正常。起飛前，飛機符合維修放行標準和適航要求，正常放行。

孫世英說：「飛機失事時，航路上天氣適航，無危險天氣。」

針對航空公司是否壓縮維修成本，東航集團宣傳部部長劉曉東說，即使在疫情期間航班量減少的情況下，東航維修成本也沒有降低，2021年維修成本比2019年上升了12%。

有網絡傳言稱，東航曾自主維修737-800的部件pickle fork（撥叉），猜測與事故有關。劉曉東回應稱，事故飛機不涉及該部件檢修問題。

針對航班失聯前的狀況，劉曉東表示，航班失聯前，通信一直是正常的，機組沒有掛出任何緊急代碼。

民航事故調查中心主任毛延峰介紹，根據機組與空管單位地空通話記錄，該機自昆明起飛一直到航路上突然下降高度之前，機組與空管單位均保持正常的通信聯繫。

針對駕駛員是否經驗不足，東航方面表示，失事飛機3名飛行機組人員的職務分別是機長、副駕駛、飛行學員。他們的飛行執照和健康證都在有效期內，健康狀況良好、飛行經歷完備，符合局方要求。3人飛行總經歷時間分別為6709小時、3萬1769小時、556小時。

針對目前網傳畫面，飛機最後機頭垂直向下砸向地面，民航局航空安全辦公室主任朱濤表示，由於航空器事故調查是專業性和系統性極強的技術工作，需要調查人員與技術專家以及相關單位協同配合，才能抽絲剝繭，理清事實。

針對是否公開以及何時公開旅客名單資訊，劉曉東表示，所有航班的旅客名單都屬於受法律保護的隱私信息，不屬於主動公開的範疇，「根據國內外慣例，是否要公開，應該首先服從於旅客搜救和家屬聯絡的緊迫需求」。

至於事故調查何時會有結論，毛延峰表示，根據國際民用航空公約的有關規定，初步報告應當在事發之日起30日內發送給有關國家和國際民航組織（ICAO）。（編輯：吳柏緯）1110327