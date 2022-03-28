廣西空難死者全數確認身分 中共政治局會議默哀

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西空難發生7天，中國官方宣布，所有罹難者的DNA比對工作已經完成，身分全部確認。圖為25日墜機現場搜救情形。（中新社）

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（中央社台北28日電）廣西空難發生7天，中共中央政治局下午召開會議時，總書記習近平提議與會政治局委員為132名罹難者起立默哀；而中國官方也同時宣布，所有罹難者的DNA比對工作已經完成，身分全部確認。

新華社報導，中共中央政治局今天下午舉行會議「研究近期有關工作」，習近平則是在會議一開始提議與會政治局委員起立默哀。

中國官方下午同時舉行廣西空難搜救記者會。中國公安部物證鑑定中心法醫物證技術處處長劉開會表示，事故發生後，公安部即制定罹難者個體識別工作方案，搭建身分識別DNA專案比對工作平台，組織全國20個省區公安機關，採集132名罹難者生前DNA樣本和親屬DNA樣本。

劉開會說，中國公安部物證鑑定中心派遣30人專家組趕赴現場，與廣西200餘名公安刑事技術人員一同開展現場勘查，132名罹難者身分全部確認。

除罹難者身分辨識外，官員表示，技術調查組工作也在加快推進，對航空器適航維修、機組訓練、旅客行李與貨物，空管指揮監控等大量文字、影音資料進行蒐集、甄別、彙總和梳理分析。同時，目擊者調查訪談等工作也在進行。（編輯：邱國強）1110328