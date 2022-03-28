更多編輯台推薦新聞：
中央社影音頻道全球視野新版登場 觀影體驗再升級
生活

中央社影音頻道全球視野新版登場 觀影體驗再升級

2050淨零碳排路徑出爐 十大關鍵問答一次看
產經

2050淨零碳排路徑出爐 十大關鍵問答一次看

中央社專書「做戲的人」 見證台劇職人奇幻旅程
文化

中央社專書「做戲的人」 見證台劇職人奇幻旅程

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
俄宣布馬立波停火讓平民撤離 烏克蘭：4月1日線上談判
首頁 / 兩岸
東方航空墜機
新聞專題
東方航空墜機5/40

廣西空難死者全數確認身分 中共政治局會議默哀

2022/3/28 21:35（3/28 22:09 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
西空難發生7天，中國官方宣布，所有罹難者的DNA比對工作已經完成，身分全部確認。圖為25日墜機現場搜救情形。（中新社）
西空難發生7天，中國官方宣布，所有罹難者的DNA比對工作已經完成，身分全部確認。圖為25日墜機現場搜救情形。（中新社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北28日電）廣西空難發生7天，中共中央政治局下午召開會議時，總書記習近平提議與會政治局委員為132名罹難者起立默哀；而中國官方也同時宣布，所有罹難者的DNA比對工作已經完成，身分全部確認。

新華社報導，中共中央政治局今天下午舉行會議「研究近期有關工作」，習近平則是在會議一開始提議與會政治局委員起立默哀。

中國官方下午同時舉行廣西空難搜救記者會。中國公安部物證鑑定中心法醫物證技術處處長劉開會表示，事故發生後，公安部即制定罹難者個體識別工作方案，搭建身分識別DNA專案比對工作平台，組織全國20個省區公安機關，採集132名罹難者生前DNA樣本和親屬DNA樣本。

劉開會說，中國公安部物證鑑定中心派遣30人專家組趕赴現場，與廣西200餘名公安刑事技術人員一同開展現場勘查，132名罹難者身分全部確認。

除罹難者身分辨識外，官員表示，技術調查組工作也在加快推進，對航空器適航維修、機組訓練、旅客行李與貨物，空管指揮監控等大量文字、影音資料進行蒐集、甄別、彙總和梳理分析。同時，目擊者調查訪談等工作也在進行。（編輯：邱國強）1110328

延伸閱讀
廣西空難 當局嚴控失聯者家屬動向及媒體採訪廣西空難 打破中國12年飛安零事故紀錄廣西空難 心碎家屬失去親人又遭網路霸凌東航空難記者會董事長回應外媒全程照稿念 遭批答非所問
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀