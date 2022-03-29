殘骸瑣碎、環境惡劣 廣西空難調查遇3大困難

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（中央社台北29日電）廣西空難事故客機2部黑盒子已經找到，中國民用航空局表示，事故原因調查工作面對3大困難，包括飛機殘骸非常瑣碎、現場環境惡劣以及客機急速下降前沒任何徵兆。

中國東方航空MU5735航班21日墜毀廣西，機上123名乘客和9名機組人員全部遇難。

央視今天報導，「3．21」東航MU5735航空器飛行事故技術調查組主要專家、中國民用航空局航空安全辦公室副主任李勇接受央視訪問時表示，事故客機2部黑盒子已經送到專業實驗室，正在展開譯碼工作。

李勇指出，正常來說，黑盒子的譯碼工作只需插上電源，接入專用的譯碼設備，即可下載數據進行解壓並讀取。如果黑盒子完好，過程約需3至4小時。

不過，失事客機2部黑盒子的破損嚴重，黑盒子存儲晶片的存儲單元外表具抗墜性，所以能夠保留下來。但黑盒子的底座不見了，因此黑盒子拿回實驗室後，需要詳細檢查及進行烘乾等清潔工作，甚至破拆。如果晶片有問題，可能還要再修復。

他說，目前難以估計譯碼工作所需的時間。

對於這起事故原因調查需要多久時間，李勇表示，國際上一起典型運輸航空事故調查，往往需要調查長達2年以上。這次廣西空難調查工作面對3大挑戰。

1、飛機從巡航高度突然下降前沒有任何徵兆，空中交通管制部門也沒有收到任何機組發出遇險或不正常的訊息。

2、現場撞擊非常猛烈，殘骸非常瑣碎，分布較廣，對後期透過殘骸取證的工作造成很大困難。

3、現場地理環境惡劣，撞擊地點處於山谷地區，加上長期雨水浸泡，土地非常泥濘，對調查工作帶來很多困難。

李勇說明，飛機殘骸對調查事故很重要，有助了解飛機落地時的姿態及撞擊角度等，殘骸之中還可能隱藏一些重要的證據，如操縱面位置、發動機功率等訊息，將來可以和飛行數據記錄器的數據進行比對。目前已搜尋到更多飛機殘骸並了解其分布。

他說，對相關視頻的搜集分析和對目擊證人的訪談，也有助確定飛機撞地前的姿態和角度等訊息。（編輯：陳沛冰/李雅雯）1110329