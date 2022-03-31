東航廣西空難殘骸近5萬件 初步調查最快30天後公布

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（中央社台北31日電）中國廣西空難發生至今11天，中國民航局今天表示，主要搜救任務已經基本完成，發現近5萬件飛機殘骸及碎片，初步調查報告將在事發30天內完成，全部調查結束後將向公眾公布結果。

中國東方航空MU5735航班21日墜毀廣西，機上123名乘客和9名機組人員全部遇難。

綜合陸媒報導，中國民航局航空安全辦公室主任朱濤今早在新聞發布會上表示，調查工作已經取得初步進展，殘骸搜尋工作也基本完成，已經找到4萬9117件飛機殘骸及碎片。

除尋獲2部黑盒子之外，還發現發動機、水平安定面、右側大翼翼尖殘骸等重要部件。大部分殘骸已轉運至存儲倉庫，正在逐一進行消殺、清洗、辨認、分類、編號及擺位工作。2部黑盒子數據正在解碼中。

朱濤又指，現時已進入事故技術分析和調查取證階段，根據國際民航公約附件和中國民航規章相關要求，將在事發30天內完成初步調查報告，全部調查結束後將向公眾公布完整結果。

朱濤表示，初步分析工作涉及對現場環境、殘骸分布和撞擊痕跡等進行定位、拍照，以研判飛機接地時可能的運動軌跡、姿態和撞擊力；透過分析空管雷達自動化系統數據，嘗試還原事發前的真實飛行過程。對涉及航班旅客、行李、貨物、郵件等資料進行查驗。（編輯：陳沛冰/李雅雯）1110331