廣西空難發生近一個月 東航復飛同型波音客機

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（中央社記者張淑伶北京17日電）中國東方航空3月因發生廣西空難停飛波音737-800型客機後，今天恢復這一機型的商業飛行。東航表示，經過半個月的全面系統檢查後，正有計畫地逐步恢復運營。

東航MU5735航班3月21日下午從昆明起飛前往廣州，結果在廣西梧州市藤縣琅南鎮莫埌村墜機，機上132人全數罹難。東方航空隨即停飛該公司所有737-800飛機。

中新財經報導，東航今天恢復了波音737-800執飛航班的商業飛行，復飛首趟航班為MU5843，上午10時左右從昆明長水國際機場起飛，目的地成都雙流國際機場。

東航客服表示，先前暫停波音737-800執飛是一種確保安全的應急措施，經過半個月的全面系統檢查，東航正在嚴格按照民航適航的標準和規章要求，有計畫地逐步恢復運營。

中國民航局方面11日曾在新聞發布會上表示，網上近日出現「東航失事原因鎖定（肇因）副駕駛」、「黑盒子數據已經出來」等傳言均是謠言，空難事故仍在調查中。（編輯：邱國強）1110417