東航空難調查報告 外媒：未釋出任何新線索

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（中央社台北21日電）中國民航局公布東方航空MU5735空難初步調查報告，內容提及飛機設備未見異常，事故原因仍在調查。外媒訪問專業人士解析，這分報告並未釋出任何新線索，未能從黑盒子獲得資料是很罕見的。

中國民航局20日晚發布空難初步調查報告。

路透社21日報導，大多數空難是技術和人為因素共同造成的，這分初步調查報告沒有釋出駕駛艙語音和數據記錄器等兩部黑盒子的任何訊息，這些訊息已被送往華盛頓進行分析。

報告提到，大部分飛機殘骸都集中在一個區域。

飛航專業人士接受路透社訪問表示，如果發生災難性的半空中破裂或爆炸，通常不會發生這種情況；不過民航局說在事故中心外12公里處有發現翼尖的一部分，所以也不排除飛機在俯衝過程中部分被撕裂脫落。

安柏瑞德航空大學（Embry-Riddle Aeronautical University）航空安全專家布里克豪斯（Anthony Brickhouse）接受路透社訪問指出，這個問題應該要看是這個脫落組件造成飛機俯衝，或是飛機俯衝使組件脫落。另外，黑盒子的設計非常的堅固，在最近的事故史中，真的想不出有找到黑盒子卻未能獲得訊息的例子。

華爾街日報21日報導，東方航空MU5735空難是中國近30年來最嚴重空難，初步調查報告卻未能為謎團提供新線索。作為調查組織方，民航局必須在3月21日墜機事故發生日起30天內向國際民用航空組織（International Civil Aviation Organization）和波音飛機製造地美國等相關各方提交調查初步報告。

東方航空MU5735航班於3月21日由昆明飛往廣州，飛機在廣州管制區域巡航時，自航路巡航高度8900公尺快速下降，最終墜毀在廣西壯族自治區梧州市藤縣埌南鎮莫埌村附近。機上123名旅客、9名機組成員全部遇難。

調查報告指出，飛行機組、客艙機組和維修放行人員資質都符合要求；飛機適航證件有效，最近一次A檢（31A）及最近1次C檢（3C）未超出維修方案規定的檢查時限。當天航前和短停放行無故障報告和保留、機上沒有申報為危險品的貨物、飛行涉及的航路沿途導航和監視設施、設備未見異常、無危險天氣預報。

這分報告強調，在偏離巡航高度前，機組與空管部門的無線電通信和管制指揮未見異常，最後一次正常陸空通話時間為下午2時16分。機上兩部記錄器（黑盒子）由於撞擊嚴重受損，數據修復及分析工作仍在進行中。（編輯：李雅雯/周慧盈）1110421