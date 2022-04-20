東航空難初步調查 曾發偏離高度警告航機無回應

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中國民航局公布東方航空MU5735空難初步調查報告，指當天廣州區域管制雷達曾發出「偏離指令高度」警告，但1分鐘後飛機雷達訊號消失。圖為中國武警3月27日在墜機現場尋獲飛機殘骸。（中新社）

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（中央社台北20日電）中國民航局公布東方航空MU5735空難初步調查報告，指當天廣州區域管制雷達曾發出「偏離指令高度」警告，但1分鐘後飛機雷達訊號消失。其他飛機設備等未見異常，事故原因仍在調查。

中國東方航空MU5735航班3月21日墜毀廣西，機上123名乘客和9名機組人員全部遇難。中國民用航空局網站今天發布本次意外的初步調查報告。

報告指出，根據「國際民用航空公約」規定，在事故發生日起30天內，須向國際民航組織及參與調查國發送調查初步報告，內容通常是當前獲取的事實資訊，不包括事故原因分析及結論。本次報告主要內容包括飛行經過、機組機務人員、適航維修、殘骸分佈等事實資訊。

報告指出，飛機於北京時間下午1時16分從昆明長水機場21號跑道起飛，1時27分上升至巡航高度8900米，2時17分沿A599航路進入廣州管制區，2時20分55秒廣州區域管制雷達出現「偏離指令高度」警告，飛機脫離巡航高度，管制員隨即呼叫機組，但未收到任何回覆。

2時21分40秒雷達最後一次記錄的飛機資訊為：標準氣壓高度3380米，地速每小時1010千米，航向117度。隨後雷達訊號消失。

報告指出，機上兩部記錄器（黑盒子）由於撞擊嚴重受損，數據修復及分析工作仍在進行中。

當班飛行機組、客艙機組和維修放行人員資格符合要求；事故航空器適航證件有效，飛機最近一次A檢（31A）及最近1次C檢（3C）未超出維修方案規定的檢查時限，當天航前和短停放行無故障報告。

機上無申報為危險品的貨物，本次飛行涉及的航路沿途導航和監視設施、設備未見異常，無危險天氣預報。飛機在偏離巡航高度前，機組與空管部門的無線電通信和管制指揮未見異常，最後一次正常陸空通話時間為2時16分。

事故現場位於廣西壯族自治區梧州市藤縣埌南鎮莫埌村附近一個東南至西北走向的山谷中。現場可見面積約45平方公尺、深2.7公尺的積水坑，判定為主撞擊點。飛機殘骸碎片主要在撞擊點0度至150度方位範圍內的地面及地下被發現。距離主撞擊點約12公里發現右翼尖小翼後緣。

事故現場山林有曾被火燒痕跡，現場並發現水準安定面、垂直尾翼、方向舵、左右發動機、左右大翼、機身部件、起落架及駕駛艙內部件等主要殘骸。所有殘骸已從現場收集，統一轉運到專用倉庫進行清理、識別，按照飛機實際尺寸位置對應擺放，再進行檢查分析。

報告指出，之後技術調查組將依據相關程式繼續深入展開殘骸識別、分類及檢查、飛行數據分析、必要的實驗驗證等調查工作，查明事故原因。（編輯：陳沛冰/邱國強）1110420