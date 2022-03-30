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東方航空墜機
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東方航空墜機3/40

中國發簽證 美專家將前往協助東方航空失事調查

2022/3/30 10:20
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（中央社華盛頓29日綜合外電報導）美國國家運輸安全委員會今天表示，中國已核發簽證給幫忙調查中國東方航空波音737-800客機3月21日墜機事故的美國調查人員和技術顧問。

路透社報導，美國國家運輸安全委員會（National Transportation Safety Board, NTSB）表示，中國已核發簽證給要到中國協助墜機案調查的美國運安會調查員，及美國聯邦航空總署（Federal Aviation Administration, FAA）、波音（Boeing）和CFM的技術顧問」，並補充說：「這個團隊希望能在本週出發。」

中國的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例攀升。美國運安會表示，目前還不清楚美國團隊是否必須依照當地的COVID-19規範在中國隔離，又說這個議題還在討論中。

噴射發動機製造商CFM是奇異公司（General Electric）和法國賽峰集團（Safran）所組建的合資公司。（譯者：李晉緯/核稿：張曉雯）1110330

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