更多編輯台推薦新聞：
法國年改引抗爭及不信任投票 重點一次看
國際

法國年改引抗爭及不信任投票 重點一次看

二七部隊長鍾逸人103歲過世 228事件率民軍抗威權政府
文化

二七部隊長鍾逸人103歲過世 228事件率民軍抗威權政府

普發6000元3/22線上分流登記 誰可領？怎麼領？一次看懂
政治

普發6000元3/22線上分流登記 誰可領？怎麼領？一次看懂

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知
運動

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸
東方航空墜機
新聞專題
東方航空墜機3/54
首頁 / 兩岸

東航墜機滿1年官方通報：事故複雜 調查仍在進行

2023/3/20 21:35（3/20 21:45 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中國東方航空一架波音737客機去年3月21日在廣西梧州藤縣墜落，現場尋獲飛機殘骸。（中新社）
中國東方航空一架波音737客機去年3月21日在廣西梧州藤縣墜落，現場尋獲飛機殘骸。（中新社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳柏緯上海20日電）中國東方航空MU5735班機失事1週年前夕，官方今晚發布調查通報，指1年來進行現場勘查、資料檢查、人員訪談與實驗分析，但事故「非常複雜、極為罕見」，目前調查持續深入進行。

東方航空MU5735航班於2022年3月21日由昆明飛往廣州，飛機在廣州管制區域巡航時，自航路巡航高度8900公尺快速下降，最終墜毀在廣西壯族自治區梧州市藤縣埌南鎮莫埌村附近。機上123名旅客、9名機組成員全部遇難。

墜機事故屆滿1年之際，中國民航局在網站上發布最新的飛行事故調查進展情況通報，向外界說明調查進度，並表示相關調查仍在持續。

根據這份通報，過去1年來，負責調查工作的技術調查組對飛機殘骸進行詳細檢查，確定墜地前飛機關鍵操縱零件可能的運行狀態，對100餘件重要殘骸進行實驗並分析損壞原因

除了調查零件等硬體設備外，也調查了機組員的資質能力、航班運行、飛機適航維修、航空公司組織管理等情況；另對空中交通管制服務，機場地面保障，旅客、行李、貨運郵件的安檢和裝載，危險品載運等情況開展調查。

通報提及，結合相關資料對飛機最後階段飛行狀態進行分析，使用飛行模擬機和真機做模擬驗證。

截至目前，已經進行了現場勘查、資料檢查、人員訪談、實驗分析等大量工作。然而由於事故「非常複雜、極為罕見」，因此調查還在持續深入進行中。後續調查會在前期工作基礎上繼續進行，包含原因分析及實驗驗證等工作，並根據調查進展情況及時發布相關資訊。（編輯：邱國強）1120320

#東航事故
#MU5735
延伸閱讀
中國3大航空公司疫情慘 3年虧損超過17年利潤中國東航空難 美方初步研判人為蓄意墜機東航空難初步調查 曾發偏離高度警告航機無回應東航空難後 中國要求民航業建立安全吹哨人制度
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
中國國產客機落漆 傳發動機故障驗證飛行喊卡