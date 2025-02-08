阿拉斯加小飛機失聯尋獲殘骸 據信機上10人均罹難

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（中央社阿拉斯加諾姆7日綜合外電報導）美國阿拉斯加州1架載有10人的小飛機昨天下午在白令海附近高度急降後失蹤。美國海岸防衛隊官員今天說，已找到飛機殘骸，據信無人生還。

綜合法新社與路透社報導，美國海岸防衛隊表示，已在距離諾姆市（Nome）約55公里處找到這架白令航空（Bering Air）飛機殘骸。

海岸防衛隊在社群媒體發文說：「已在機內發現3人，據報已罹難…其餘7人據信還在機內，但目前因飛機狀況而無法進入。」

根據阿拉斯加州警（Alaska State Troopers）在網站發布的快訊，昨天下午1架載有1名飛行員和9名成年乘客的賽斯納（Cessna）208B Grand Caravan飛機自尤納拉克利特（Unalakleet）起飛後失蹤。

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這架飛機當時正飛往諾姆，屬於穿越白令海（Bering Sea）諾敦角（Norton Sound）的例行通勤航班，航程約241.4公里。海岸防衛隊表示，飛機在諾敦角的冰冷水域失蹤。

阿拉斯加海岸防衛隊官員麥金泰－科布爾（Benjamin McIntyre-Coble）說，雷達數據顯示，飛機高度和速度迅速下降，但他無法詳細說明造成這種情況的原因。官員指出，飛機高度突然下降的地區天氣寒冷且惡劣。（譯者：屈享平/核稿：曾依璇）1140208