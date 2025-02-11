美國機瘟不斷 亞利桑那州2商務機相撞至少1死

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（中央社洛杉磯10日綜合外電報導）美國當局表示，一架商務機昨天降落機場時撞上另一架飛機，造成至少1人死亡，這是美國一連串致命航空事故的最新一起。

法新社報導，這起事件發生在美國亞利桑那州斯科斯岱市立機場（Scottsdale Municipal Airport），據悉還有1人受困在其中一架飛機內，另有3人送醫治療。

現場畫面顯示，一架商務機似乎撞上另一架較大的飛機尾端，旁邊還有緊急救援車輛。

美國聯邦航空總署（FAA）發言人表示：「一架里爾35型（Learjet 35A）飛機在亞利桑那州斯科斯岱市立機場降落後衝出跑道，撞上一架在停機坪的灣流200（Gulfstream 200）商用客機。」

「我們不知道機上有多少人。聯邦航空總署已暫停飛往此機場的航班。」

斯科斯岱消防局的佛利奧（Dave Folio）表示，消防隊試圖在跑道上救出1人。

佛利奧在記者會上表示：「我可以告訴你們，共有5名傷者，其中1人送醫後不治，另2人緊急送往當地創傷治療中心。」

此外，還有1人送醫治療，情況穩定。

這起事故是一連串震驚美國的航空悲劇中的最新一起。

1月29日，一架客機與一架美國陸軍直升機在華盛頓空中相撞，2架飛機上的67人全數罹難。

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在這起事故發生後不久，一架醫療用機31日墜毀在費城附近一處繁忙社區，造成7人死亡、19人受傷。

上週，一架載有10人的小型飛機在阿拉斯加飛行時墜毀，無人生還。（譯者：屈享平/核稿：劉文瑜）1140211