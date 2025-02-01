美國許多機場航管人力長期不足 雷根華盛頓機場非個案

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（中央社華盛頓31日綜合外電報導）美國雷根華盛頓國家機場附近本週稍早發生致命空難，機場塔台一名航管員同時肩負兩人份工作。美國有線電視新聞網（CNN）今天指出，美國全國許多機場航管人力長期不足，空難當時的情況並非個案。

美國航空客機與軍方直升機本月28日在華府上空相撞，導致67人死亡，當局仍在持續打撈罹難者遺體。空難發生時，雷根華盛頓國家機場塔台一名航管員同時負責兩人份工作。

儘管空難原因仍待釐清，CNN檢閱美國政府數據以及採訪飛安專家後得知，美國許多機場多年來處於航管人力不足的窘境。

美國聯邦航空總署（FAA）最新數據顯示，截至2023年9月，美國全境的塔台與終端管制設施，完全合格的管制員僅達人力編制的約70%，若納入受訓中的管制員，這個比例大約上升至79%

美國部分大型機場，包含費城國際機場、奧蘭多國際機場和奧斯汀柏格斯托國際機場，完全合格的管制員不到人力編制的60%，這次空難近處的雷根華盛頓國家機場（Reagan Washington National Airport）僅63%。

飛安專家表示，目前仍不能斷言這場空難因素之一是否為沒有充足的航管員，不過這起事件可能引發外界關注許多機場面臨的人力問題。

美國航空管制員多年來已警告相關人力不足影響飛安，且已向美國國家航空暨太空總署（NASA）飛行安全通報系統提出匿名報告。NASA數據庫顯示，僅是過去1年，至少有10份由管制員提出的報告提到人力不足、工作安排及疲勞等問題。

一名北加州管制員提到，「我們已被迫每週工作6天，每週加班」。這名管制員也指出，「這種情況會迅速使管制員感到疲勞，我們需要更多人手」。

在NASA資料庫所記錄的航空人員回報安全事件中，許多飛行員欲在美國境內相當繁忙的機場起飛或降落時被迫閃避，以避免撞上其他飛機或直升機，自2015年來，這種案例多達數百件。

雷根華盛頓國家機場回報的這種事件數量，比全美10大繁忙機場任何一個還多。過去10年，在雷根華盛頓國家機場起降的飛行人員及管制員，回報該機場至少發生50起飛機被迫閃避，讓其他飛機或直升機通過的事件。

雷根華盛頓國家機場回報飛機與直升機險些相撞的報告數量，也顯得相當突出。自1988年開始統計以來，飛經雷根華盛頓國家機場的飛行員，回報至少23起此類事件，而美國其他大多數繁忙機場在同一時期內記錄的此類事件少於5起。

專家指出，人力不足的部分原因是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行期間員工流失，以及新人要經過嚴格培訓。

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一份督察長報告指出，2023年疫情肆虐導致培訓停擺2年，這也延長新的管制員通過受訓的時間，在這段期間資深管制員持續退休。

FAA最近也宣稱，在招聘航管員方面取得更多成功，並稱FAA在2023年10月到2024年9月達成且超越招聘目標，聘用超過1800名管制員，並表示這是「逆轉空中交通管制員人力長期不足的重要進展」。（譯者：楊惟敬/核稿：陳政一）1140201