西雅圖機場客機擦撞 日航機翼插入達美機尾

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（中央社西雅圖5日綜合外電報導）美國西雅圖－塔科瑪國際機場當局表示，一架正在跑道上滑行的日本航空客機今天上午與一架停泊中的達美航空客機機尾發生碰撞，所幸並未傳出人員傷亡。

美聯社報導，西雅圖－塔科瑪國際機場（Seattle-Tacoma International Airport）當局在社群媒體X上表示，當局在當地時間早上10時17分左右因應這起事件。

機場表示，日本航空（Japan Airlines）編號68航班和達美航空（Delta Air Lines）編號1921航班上所有乘客皆已下飛機，應變人員正在努力將飛機移出停機坪滑行道。

日航透過電子郵件聲明表示，公司一架波音（Boeing）787型客機從東京成田國際機場抵達西雅圖後，機身右側機翼在滑行過程中與達美航空客機的機尾發生接觸。機上172名乘客及13名機組人員均未傳出受傷。

達美航空發言人費克托（Samantha Moore Facteau）透過電子郵件表示，旗下波音737客機正在等候機身外部除冰時，另一架飛機的機翼傳出接觸到達美客機的機尾。她表示，所謂的除冰作業通常會在飛機開始滑行至跑道前進行。

費克托指出，達美航空這架客機機上載有142名乘客，原定飛往墨西哥瓦拉塔港（Puerto Vallarta），乘客已被安排轉乘其他班機。機組人員與乘客均未傳出傷亡。

達美航空機上乘客陳傑森（Jason Chan，音譯）描述事故發生時，機身「前後晃動」，並有些許震動。不久後，機長宣布機尾遭受撞擊，乘客當時保持冷靜，最終陸續下機並搭乘接駁車返回航廈。

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機場當局表示，由於事故發生地點位於滑行道，因此對機場營運影響並不大。

美國聯邦航空總署（FAA）發言人李赫特曼（Sam Lichtman）透過電子郵件表示，總署將對這起事件展開調查。（譯者：李佩珊/核稿：張曉雯）1140206