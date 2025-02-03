美國聯合航空發動機起火 疏散逾百名乘客

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（中央社休士頓2日綜合外電報導）美國休士頓一座主要機場今天有一架客機因起飛時發動機出現問題，導致右側機翼冒煙起火，乘客從樓梯和逃生滑梯疏散。

美聯社報導，美國聯邦航空總署（FAA）在聲明中表示，原定飛往紐約的美國聯合航空（United Airlines）1382航班，於早上8時30分左右在喬治布希休士頓洲際機場（George Bush Intercontinental Airport）跑道上被迫停飛。

美國聯邦航空總署表示，沒有人員傷亡，乘客隨後搭乘巴士回到航廈。

聲明指出，這架空中巴士A319（Airbus A319）客機「收到關於其中一個發動機的指示」後緊急停止起飛。

KPRC-TV取得一名乘客拍攝的影片，畫面中可見飛機在跑道上加速滑行時，機翼處噴出橘紅色火焰和煙霧。一名乘客喊道：「拜託，趕快讓我們出去。」

聯合航空在聲明中表示，這架班機上共有104名乘客和5名機組人員，原定前往紐約拉瓜迪亞機場（LaGuardia Airport）。

聯合航空表示：「乘客使用滑梯和樓梯在跑道上進行疏散，隨後搭乘巴士返回航廈。我們已經安排另一架飛機，將乘客於中部時間下午2時送往目的地。」

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美國聯邦航空總署表示將對此事件進行調查。

今年來發生兩起致命空難，飛行安全引發高度關注。美國航空（American Airlines）一架飛機載有60名乘客和4名機組人員，在華盛頓特區與一架載有3名軍人的陸軍直升機在空中相撞，無人生還。另一起事故發生在費城，一架小型噴射機在一處社區墜毀，造成7人死亡。（譯者：陳昱婷/核稿：劉文瑜）1140203