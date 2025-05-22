可成外資股東遭檢舉陸資 金管會：持續蒐集事證

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（中央社記者羅元駿台北22日電）可成將召集股東會改選，不過外資股東、新加坡商TIH另提董事名單，外界解讀為挑戰可成洪家，金管會日前接獲檢舉TIH疑似為陸資，金管會今天表示，持續蒐集事證、會盡快處理；若TIH提名的自然人董事當選後，TIH才被認定為陸資，該董事是否會解任，金管會說，選舉結果尚未出爐，會再跟經濟部討論。

機殼大廠可成預計5月27日改選董事，未料外資股東新加坡商TIH也提出董事名單，金管會5月初已接獲檢舉，內容涉及該外資股東疑似為陸資情事，金管會1日表示，用最快速度釐清。

金管會證期局副局長高晶萍今天在例行記者會說明，金管會的調查有程序要進行，將持續蒐集相關事證，會盡快處理。

依據兩岸人民關係條例相關規定，若經查確認該外資為陸資，可對該名介入股東處最高新台幣2500萬元的罰鍰，必要時得停止股東權益或是限期出清持股等，

由於可成將於下週二（27日）舉行股東會改選，媒體追問，若當外資股東推薦的董事候選人順利獲選，TIH才被認定為陸資，應該如何處置。

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高晶萍表示，如果有涉及到陸資事宜，自然人董事是否要當然解任或何時解任等，這些問題都還要跟經濟部討論。

她強調，金管會的判斷須審慎並釐清相關法律關係。（編輯：潘羿菁）1140522