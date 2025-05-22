台鐵列車長勸阻男旅客 區間車停靠三義站時爆衝突

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（中央社記者管瑞平苗栗縣22日電）台鐵今天發生列車長遭旅客攻擊事件，1名帶有酒氣的男子疑因播音樂聲響過大，經列車長勸阻不聽，於列車停靠三義站時出手攻擊，雙方發生肢體衝突；列車長後續就醫驗傷。

鐵路警察局台中分局透過新聞稿指出，傍晚5時52分接獲民眾報案，台鐵第2223次區間車停靠三義站時發生旅客與列車長爭執及毆打情形，由苗栗縣警察局苗栗分局三義派出所就近先行到場。

警方表示，員警抵達時，列車已經駛離，列車長並未留於現場，僅陳姓男子（年約40歲）在三義車站出口等候並表示欲對列車長提告。列車長後續也就醫驗傷並報案。

根據目擊者分享在網路社群的影片，男子當時從車廂走向月台，疑因酒醉步伐不穩，踉蹌撲向列車長，隨後單手圍住列車長脖子，另一手頻頻朝列車長頭部揮拳；列車長奮力抵抗出手反擊，同時也以無線電通報，雙方拉扯之際，兩名熱心乘客連忙上前協助，才將男子拉開。

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鐵警後續到場了解，陳男於車上播放音樂音量過大，經列車長阻止不聽，於列車停靠台鐵三義站時，與列車長發生口角，進而失控攻擊列車長而引發肢體衝突。警方依法製作筆錄後，移請苗栗地檢署偵辦。

鐵路警察局呼籲，民眾搭乘台、高鐵應遵守相關規定及秩序，遇有糾紛應理性溝通解決問題或通報警方到場協助，以免觸法，警方將加強列車及站區安全維護並積極防處轄內各類不法行為，以維護旅運安全秩序。（編輯：蕭博文）1140522