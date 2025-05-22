列車長遭乘客甩巴掌砸手機 台鐵譴責並協助提告

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（中央社記者黃巧雯、吳欣紜台北22日電）台鐵今天發生列車長規勸旅客調降手機音量，卻遭到攻擊。台鐵公司和台鐵產業工會都對旅客施暴行為予以譴責，台鐵表示，列車長已前往醫院驗傷，將協助採取法律行動。

台鐵表示，第401次列車今天清晨4時48分自台東站發車後，在關山站前接獲通報，車廂內的旅客意見書被亂丟及有旅客手機音量開到最大聲，列車長立即前往處理並勸導告知音量已影響其他乘客休息，請將音量關閉。

隨後又接獲通報旅客手機聲音過大，列車長第二度前往現場處理，並通報玉里站請求鐵路警察支援。停靠玉里站時，這名旅客被要求下車，但情緒激動不願配合，加上到場的鐵路警察僅1人，無法強制旅客下車，這起事件也造成列車在玉里站延誤9分鐘才發車。

台鐵表示，旅客後續情緒更加激動，不僅尾隨列車長到車長室，「還用手機丟他，一次丟3支出來」，後續開啟車門時也在後方推擠。

台鐵指出，網路上流傳旅客攻擊列車長影片是發生在玉里站之後，旅客動手打了列車長一巴掌，後續有通報花蓮站聯繫鐵路警察處理，這名動粗的乘客在花蓮「被花蓮路警帶下車後，他還回丟列車長2支手機。」

台鐵表示，列車長抵達終點站後，隨即至鐵路警察樹林所製作筆錄，再至醫院驗傷，總經理及單位主管獲悉後隨即致電關心慰問，並表達譴責任何暴力行為，將協助列車長採取法律行動。至於列車長是否提告，台鐵公司會尊重當事人。

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對於旅客的攻擊行為，台灣鐵路產業工會表示，除了台鐵提供員工的因公涉訟補助，要強烈譴責影響行車安全的旅客，更要譴責鐵路警察局、交通部以及台鐵公司，鐵路警察本就具有維護鐵路交通治安管理秩序責任，但此案在單警值勤下無法協助解除契約，顯然成為值勤一大阻礙與風險。

台灣鐵路產業工會呼籲，鐵警局應主動與台鐵公司明確解除運送契約程序，履行維護鐵路交通治安管理秩序責任，也請鐵警局補足基層人力別讓單警值勤殉職再次上演，讓單警值勤成為基層執法的絆腳石，也請交通部及台鐵公司承諾增聘保全、研擬合理密錄器使用規範、以及其他安全方案保障同仁安全。（編輯：陳清芳）1140522