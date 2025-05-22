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搭台鐵太魯閣號充電不成 男掌摑列車長送辦

2025/5/22 15:47（5/22 16:43 更新）
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一名男子22日搭乘台鐵太魯閣號列車，因不能充電按緊急按鈕2次，列車長安撫後為男子換座位，但卻遭手機扔擲並被掌摑。由於男子有傷人等危險行為，警方到場後依法強制將男子送醫就診。（民眾提供）中央社記者李先鳳傳真 114年5月22日
一名男子22日搭乘台鐵太魯閣號列車，因不能充電按緊急按鈕2次，列車長安撫後為男子換座位，但卻遭手機扔擲並被掌摑。由於男子有傷人等危險行為，警方到場後依法強制將男子送醫就診。（民眾提供）中央社記者李先鳳傳真 114年5月22日
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（中央社記者李先鳳花蓮縣22日電）1名男子搭台鐵太魯閣號列車，因不能充電按緊急按鈕2次，並涉嫌以手機丟列車長及掌摑，因有自傷及傷人行為，鐵警強制送醫；列車長則提傷害告訴，鐵警將函花蓮地檢署偵辦。

鐵路警察局花蓮分局偵查隊長張朝雄說明，今天上午5時許，接獲玉里站通報有人無故按壓緊急按鈕，玉里所派人上車查處，1名男子因火車上沒提供充電設備，按壓緊急按鈕2次。

警方到場安撫男子情緒，列車長決定調整該男座位後繼續載運，避免影響列車行駛。6時10分左右再接獲通報，台鐵401車次有旅客以手機投擲列車長，花蓮分駐所接獲通報後，隨即於列車停靠花蓮車站時派員到場處理。

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警方在車廂發現列車長與乘客爭吵衝突，男子出手甩列車長一巴掌，列車長氣不過，雙方發生扭打；列車長表示解除其契約運送，員警將男子帶下車後安撫情緒。因男子有自傷及傷人等危險行為，花蓮分局依精神衛生法第32條聯繫衛生所及119，強制將男子送醫。

列車長也前往台北分局樹林派出所提出傷害告訴，並製作筆錄完成，鐵警將函請花蓮地檢署偵辦。（編輯：吳素柔）1140522

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