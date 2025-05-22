1日2起列車長遭乘客攻擊 台鐵盼能以現行犯逮捕

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（中央社記者黃巧雯台北22日電）台鐵今天凌晨4時許及下午5時許約相隔13小時發生2起列車長遭乘客攻擊案件 ，5月20日也有類似案件。台鐵表達譴責外及協助列車長提告，還將與警政單位溝通，若再傳暴力事件，應依法以現行犯逮捕。

台鐵表示，林姓車長今天下午5時52分在2223次列車執勤，在三義站接到客服通知有旅客疑似酒後脫序、騷擾旅客等行為，隨即前往了解，那名乘客先推擠後又不分青紅皂白勒住林姓列車長，並朝林姓列車長頭部、腹部毆打數拳，造成頭、手局部擦挫傷。

台鐵指出，林姓列車長已赴彰化基督教醫院就醫，經X光及電腦斷層掃描（CT），醫師初步判定輕微腦震盪，需暫時留院休息並觀察。

在此13小時前，第401次列車今天清晨4時48分自台東站發車後，有旅客不聽勸阻降低手機音量，也不願配合在玉里站下車，加上玉里站到場的鐵路警察僅1人，無法強制旅客下車，旅客後續情緒更加激動，動手打了列車長一巴掌，還尾隨到車長室砸手機、在車門推擠。

台鐵隨後通報花蓮站，聯繫鐵路警察帶走這名乘客。這名401車的列車長抵達終點站後，隨即至鐵路警察樹林所製作筆錄，再至醫院驗傷。

針對單日發生2起旅客攻擊事件，台鐵除了再次嚴正譴責暴力行為外，總經理馮輝昇也在第一時間關心受傷員工情勢，並指示職安單位持續追蹤關懷。

台鐵表示，將協助2位列車長向施暴者提出告訴，法律費用由公司全額支應，以捍衛第一線員工執勤安全與權益，未來將持續研擬各項精進措施，打造更加安全執勤環境。

不過，這已非台鐵本週第一起旅客攻擊事件，5月20日曾發生酒醉旅客作勢跳軌，值班站長和站務員勸阻，竟遭旅客言語騷擾和肢體攻擊，站員前往醫院驗傷，旅客則被鐵路警察帶回處理。

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台鐵表示，將儘速與警政單位溝通、協調，未來若再有發生暴力事件，警政單位除了應儘速到場處理，也應依法以現行犯逮捕，以確保所有旅客與員工安全。

另外，今天在4191次區間還傳出有旅客持美工刀，一旁乘客發現後連忙走避。台鐵表示，在列車長通報桃園鐵路警察後協助後，後續發現該名旅客在鳳鳴站下車改搭其它區間車，已立即通報鐵路警察上車戒護。（編輯：陳清芳）1140522