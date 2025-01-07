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莒光號旅客惡意阻擋車門關閉 台鐵：已報警最高可罰百萬元

2025/1/7 19:12（1/7 19:21 更新）
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（中央社記者汪淑芬台北7日電）台鐵公司今天說，昨天一名莒光號旅客，因惡意阻擋，造成車門一度無法正常關閉，已通報鐵路警察偵辦；這名旅客違反鐵路法，依法可罰新台幣1萬元至100萬元。

根據台鐵提出的說明，6日第521次莒光號下午5時11分準點抵達楊梅站，開車前第7車有車上旅客因同行友人來不及上車，竟惡意阻擋車門關閉，造成車門防夾作用啓動致車門開啟，其友人上車後車門無法正常關閉，楊梅站已通報鐵路警察偵辦中。

台鐵說，521次莒光號開車後，楊梅站值班長從列車監視發現車門未關妥，立刻以無線電話呼叫列車長，列車長迅速前往第7車查看，在列車出站不久後即復位車門，並確認車門關妥。521次至新竹站時，新竹機務段列檢人員再次上車查看，確認車門正常。

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台鐵表示，這名惡意阻擋車門關閉的旅客，違反鐵路法第68-1條第二項第三款任意操控鐵路站、車設備，或以他法妨害系統設備正常運作，可處新台幣1萬元以上100萬元以下罰鍰。

台鐵提醒旅客，乘車時勿有違反公共秩序的行為，共同維護乘車品質及站車秩序。（編輯：李淑華）1140107

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