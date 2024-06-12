潮州站副站長發舉槍照惹議 台鐵：記申誡2次

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（中央社記者余曉涵台北12日電）台鐵屏東潮州站邱姓副站長經常將違規旅客行為錄影，並分享在個人YouTube頻道，引發網友質疑公審，日前副站長發舉槍照再掀討論。台鐵今天指出記申誡2次，並請他改過。

社群平台PTT上網友貼出1張截圖顯示潮州站邱姓副站長最近的發文，「以為寫些字就可以傷到我，真是太小看我堅強的心智了」等語反擊網友，並搭配1張疑在自小客車內舉槍照片，引發網友討論是否違法。

台鐵今天發布新聞稿表示，近日有旅客及民眾反映邱姓副站長執勤時對旅客服務態度不佳，且將個人執勤中密錄器所攝的相關影片張貼於網路上，其言詞嚴重影響公司形象，造成社會負面觀感，損及公司聲譽。

台鐵指出，南區營運處6月12日召開考成委員會，決議對該員執勤時服務態度不佳行為，核予申誡2次處分，並請其立予改過疏失，做好服務工作。

台鐵表示，現場執勤人員除應依章辦理各項業務外，面對旅客及民眾時，更應注意服勤禮儀，給予充分尊重，並以全體旅客為對象，提供最佳服務。（編輯：李亨山）1130612