嘉義大林站女站務員被打 寫信盼交通部台鐵提方案做後盾

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北18日電）台鐵嘉義大林車站女站務員今天以手寫信的方式表示，從旅客攻擊她的那一刻，就證明台鐵公司所謂職安預防、車站安全措施全部失效，呼籲交通部與公司拿出方案做員工的後盾。

台鐵嘉義大林車站女站務員7日在站內制止1名7旬老翁騎乘腳踏車，遭揮打右手臂。台鐵產業工會今天轉這名站務員給交通部長李孟諺與台鐵公司董事長杜微的手寫信。

這名員工在信中提到，在考入台鐵局前，從未想過一份工作讓她需要自購密錄器、擔心今天是否又要被旅客攻擊辱罵，甚至被地方民代施壓，也從未想過在發生這些事情之後，說要安全改革的公司，連保護員工都做不到。

她說，從旅客攻擊她的那一刻，就證明公司所謂職安預防、車站安全措施全部失效；事後的那些協助若非產業工會協助，她甚至得獨自面對，面對已經不是第1次被攻擊、辱罵成為日常的時候，能夠安全上下班已經成為奢侈的訴求。

信中指出，發生在她身上這些事，是全台灣台鐵運務人員的縮影；由衷盼望改制後的公司、新上任的部長，能讓這樣的事停在她這件就好；請告訴全台鐵路員工，交通部與公司會拿出什麼樣的方案，做員工真正的後盾。（編輯：管中維）1130818