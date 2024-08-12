台鐵大林站女站務員疑遭施暴 警：鎖定對象

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（中央社記者黃國芳嘉義市12日電）台鐵嘉義大林車站女站務員7日在站內制止1名7旬老翁騎乘腳踏車，遭揮打右手臂，在大林站已被攻擊3次的女員工驗傷，明天提告；鐵路警察表示，已鎖定對象將約談到案。

針對此事，鐵路警察局高雄分局嘉義派出所副所長許崇誠今天出面說明，他說，有關部分媒體報導台鐵站務員在台鐵大林車站，因阻止旅客在車站內騎腳踏車，竟遭對方出手施暴，台鐵沒有出面協助一案。

許崇誠指出，經鐵路警察局調查，大林站女站務員於7日下午，在大林車站前站2樓電梯旁，因制止1名騎乘腳踏車行經車站大廳的老翁，雙方爭執過程，女站務員遭老翁揮打到右手，站務員立即報案，員警趕抵處理，施暴的老翁已離開現場，調閱相關監視器畫面釐清。

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警方表示，涉嫌施暴是1名7旬的老翁，為大林鎮民，因行動不方便，利用腳踏車為助行器，事發當天老翁因貪圖方便，不想繞遠路，準備走近路，從台鐵大林站後站穿越車站大廳到前站，因老翁常常如此，被站務員制止而發生衝突，目前已鎖定對象，將依法偵辦。

台鐵產業工會秘書長朱智宇接受這名女站務員投訴，於昨天在個人臉書（Facebook）發文「剛剛收到訊息，他再次被旅客攻擊毆打，因為他阻止旅客在車站內騎腳踏車，這也是他向工會申請第3次協助，至今已被旅客攻擊2次、恐嚇1次」。（編輯：李淑華）1130812