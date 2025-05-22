總統：健康是國家永續發展根本 守護健康從生活做起

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（中央社記者吳書緯、溫貴香台北22日電）總統賴清德今天表示，健康不只是國民安居樂業的基礎，也是國家永續發展的根本，要真正守護民眾的健康，就要從生活做起、從細節著手。

總統府今天召開健康台灣推動委員會第4次委員會議，晚間舉行會後記者會由總統府發言人郭雅慧轉述賴總統裁示。

賴總統表示，運動促進是健康政策的重要基礎，在中央和地方政府協力之下，國內已經布建許多完善且分級的運動友善環境；要鼓勵地方政府善用民間單位組織，特別是以公私協力方式，打造因地制宜的運動促進措施，讓運動成為民眾生活的一部分，逐步達到在2030年，較2021年，身體活動人口數增加15%。

賴總統說，健康知識的傳遞與實踐，必須在教育體系中落實，請教育部繼續加強健康促進課程內容，以及教學策劃，確保各個學習階段落實健康教育，以正確的健康觀念與生活習慣，提升學生均衡飲食、規律運動、心理韌性，以及自我健康管理能力。

賴總統表示，教育部、衛福部及體育署等相關部會要加強跨領域協作，確保學校課程能夠與社會資源接軌，並且結合社區、職場及醫療機構的健康推動措施，讓健康教育不僅是知識的傳遞，更是生活中的實踐，達到健康台灣的目標。

賴總統提到，第3次會議的列管事項，已經有執行進度與規劃，展現出行政團隊的行動力與責任感，請相關部會繼續協調推動，並請行政院追蹤管考，若有具體成果應向社會大眾報告，讓民眾了解政策成效，也增進對健康促進工作的信心及支持。

賴總統於會議結語也說，健康不只是國民安居樂業的基礎，也是國家永續發展的根本，更牽動每一個人的生活品質與尊嚴。預防勝於治療，要真正守護民眾健康，就要從生活做起、從細節著手。

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賴總統指出，健康教育是實現「健康台灣」的重要關鍵。特別是學生對於健康的認知與態度，將形塑整體社會的健康文化，政府要持續從校園教育出發，協助學生建立正確的觀念、培養自主負責的健康行為。更重要的是，藉由學生的影響力，以及健康教育的推廣，連結家庭與社區，凝聚全民對健康的共同認知。

賴總統表示，打造「健康台灣」，並非一蹴可幾，而將近一年來，大家集思廣益、推動各項政策，累積了許多重要成果。期待大家繼續提供建言，讓政策方向更清晰、執行作為更具體，繼續努力朝目標邁進。（編輯：謝佳珍）1140522