與習近平通話 馬克宏：兩國企業須能公平競爭

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（中央社巴黎22日綜合外電報導）法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天表示，他告訴中國國家主席習近平，兩國企業「必須享有公平競爭」。

法新社報導，馬克宏與習近平通話後在社群媒體X發文說：「中國投資在法國受到歡迎，但我們的企業在兩個國家都必須享有公平競爭。我們同意盡快就干邑白蘭地議題向前推進，這對我們的生產商至關重要。」

在歐洲聯盟與中國貿易緊張之際，馬克宏與習近平進行這項通話。

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歐盟先前以不公平競爭為由，對中國電動車課徵高達35.3%的進口關稅後，北京去年10月起對歐洲白蘭地課徵反傾銷稅。

中國是法國干邑白蘭地的主要市場，每年進口額達14億歐元（約新台幣475億元）。這項反傾銷措施導致該產業每月蒙受5000萬歐元損失。（譯者：洪啓原/核稿：何宏儒）1140522