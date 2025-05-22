加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
影片／古林睿煬6局9K好投無關勝敗 孫易磊初登板2局無失分興奮怒吼
首頁 / 國際

澳洲東南沿岸嚴重洪患至少3死 數萬民眾受困

2025/5/22 20:50
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社雪梨22日綜合外電報導）澳洲東南沿岸地區近日遭遇暴雨導致的洪患，目前已經造成3人死亡，當地城鎮之間交通中斷，且有數萬民眾受困，當局官員今天警告，預計未來24小時會有更多強降雨。

路透社報導，澳洲新南威爾斯州（New South Wales）獵人谷（Hunter Valley）和中北岸（Mid North Coast）地區的幾個鄉村小鎮遭遇嚴重洪患，中北岸地區的大部分區域直到今天還會面臨更多強降雨。

新南威爾斯州州長柯民思（Chris Minns）於記者會說道：「這場天災對於該社區而言是很嚴重。」

法新社報導，相關當局表示，超過5萬人受困，部分河流在今天晚間仍然會達到最高水位。

當地警方指出，澳洲大城雪梨以北300多公里的塔里市（Taree）附近一間遭洪水淹沒的房屋中，發現一位63歲男子的遺體，同時在中北岸地區的洪水中發現另一具遺體，據信是一名30多歲失蹤男子。

google news透過 Google News追蹤中央社

警方還說，在科夫斯港（Coffs Harbour）以西的一輛車內，還發現了一位60歲女性的遺體。

警方也提到，他們仍在搜尋一名失蹤男子。（譯者：陳彥鈞/核稿：劉淑琴）1140522

#洪水
#洪災
#新南威爾斯州
#澳洲
#洪患
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

30
更多編輯台推薦新聞：