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模擬颱風天飛機失事 連江舉辦空難災害防救演練

2025/5/22 17:30（5/22 18:26 更新）
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連江縣政府22日舉辦「114年度南竿機場場外空難災害防救演練」，實兵演練情境為模擬一架從台北飛往南竿客機在強颱來襲前夕失控墜毀。（連江縣政府消防局提供）中央社記者潘欣彤傳真 114年5月22日
連江縣政府22日舉辦「114年度南竿機場場外空難災害防救演練」，實兵演練情境為模擬一架從台北飛往南竿客機在強颱來襲前夕失控墜毀。（連江縣政府消防局提供）中央社記者潘欣彤傳真 114年5月22日
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（中央社記者潘欣彤連江縣22日電）為提升面對極端氣候與空難整體應變能力，連江縣政府今舉行空難災害防救演練，透過跨部門聯合兵推演練與實兵操作，驗證縣府與中央部會間支援協作體系的即時效能。

連江縣政府消防局今天發布新聞稿指出，「114年度南竿機場場外空難災害防救演練」依據HSEEP（國土安全演習與評估計畫）架構設計，模擬1架由台北飛往南竿客機，於極端強颱「蝴蝶」來襲前夕，因地形與側風，導致失控墜毀於機場旁的復興村，並釀成重大死傷。

消防局說明，上午為跨部會兵棋推演，除縣府各局處外，南竿鄉公所、馬防部、海巡署、連江縣防災士協會、紅十字會馬祖分會、立榮及華信航空等，針對空難初期通報、前進指揮所設置、跨域資源整合、大量傷患救治及後續復原等進行推演。

下午則是實兵演練，動員消防、醫療、民政、海巡、義消、防災士與民間團體等，共同演練包含前進指揮所設立、海上搜救、火場滅火、大量傷患、收容疏散與遺體處理等全方位任務，模擬強風豪雨中搜救暫停與再啟動等應變程序。

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消防局指出，演習情境囊括空難與颱風侵襲影響，考驗縣府在災害交疊時的緊急決策、醫療後送、收容安置與輿情應對能力。

連江縣政府秘書長張龍德透過新聞稿總結指出，演練展現出跨局處、跨部隊、跨領域協力合作成果，實地驗證連江縣在極端災害下的行動力與整備力，未來將持續優化災防體系，確保民眾生命安全，不因突發事故而受威脅。（編輯：張銘坤）1140522

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連江縣政府22日舉辦「114年度南竿機場場外空難災害防救演練」，下午展開實兵演練環節，模擬飛機失事後的各式災害狀況，消防隊員整裝動員。（連江縣政府消防局提供）中央社記者潘欣彤傳真 114年5月22日
連江縣政府22日舉辦「114年度南竿機場場外空難災害防救演練」，下午展開實兵演練環節，模擬飛機失事後的各式災害狀況，消防隊員整裝動員。（連江縣政府消防局提供）中央社記者潘欣彤傳真 114年5月22日
連江縣政府22日舉辦「114年度南竿機場場外空難災害防救演練」，包含跨部門聯合兵推演練（圖）與實兵操作。（連江縣政府消防局提供）中央社記者潘欣彤傳真 114年5月22日
連江縣政府22日舉辦「114年度南竿機場場外空難災害防救演練」，包含跨部門聯合兵推演練（圖）與實兵操作。（連江縣政府消防局提供）中央社記者潘欣彤傳真 114年5月22日
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