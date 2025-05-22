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賽前心電圖體驗亮紅燈 世壯運選手急就醫裝支架

2025/5/22 19:18（5/22 19:41 更新）
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台北市立聯合醫院在2025雙北世界壯年運動會博覽會中設有智慧健康體驗園區，有選手體驗AI心電圖檢測後發現多項風險指標，就醫發現冠狀動脈嚴重狹窄，當天立即安排手術安裝支架。圖為AI心電圖檢測示意圖。（台北市立聯合醫院提供）中央社記者陳昱婷傳真 114年5月22日
台北市立聯合醫院在2025雙北世界壯年運動會博覽會中設有智慧健康體驗園區，有選手體驗AI心電圖檢測後發現多項風險指標，就醫發現冠狀動脈嚴重狹窄，當天立即安排手術安裝支架。圖為AI心電圖檢測示意圖。（台北市立聯合醫院提供）中央社記者陳昱婷傳真 114年5月22日
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（中央社記者陳昱婷台北22日電）2025雙北世壯運博覽會10日開展，有選手日前至會中智慧健康體驗園區體驗AI心臟功能預測，發現警示後立即就醫，檢查出冠狀動脈嚴重狹窄，當天便安排手術裝上心臟支架。

台北市立聯合醫院在2025雙北世界壯年運動會博覽會中設有智慧健康體驗園區，提供民眾免費預約體驗數位化中醫舌診量測、中醫脈診量測及AI（人工智慧）輔助個人心臟年齡與功能預測，搭配醫生現場專業說明檢測結果，讓國內外運動好手更了解個人健康狀態。

聯醫透過新聞稿表示，62歲的馬先生原先報名世壯運賽事，他在開幕當天報名體驗AI心臟功能預測，結果顯示他未來3個月內有多項中度心血管風險指標，且血管年齡超出實際年齡10歲以上，醫師隨即問診並建議進一步檢查。

聯醫指出，馬先生經現場綠色通道就醫進行心導管檢查後，發現他的冠狀動脈左前降支中段出現高達90%的嚴重狹窄，便在當天緊急安排施行血管擴張與支架置放手術，成功避免可能發生的重大心血管事件。

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聯醫林森中醫昆明院區副院長江碩儒說，馬先生術後症狀已明顯緩解，此案例顯示，AI技術可協助醫療人員提早發現潛在心血管病變，並即時介入治療，降低運動賽事中發生遺憾的風險。

江碩儒表示，聯醫將持續投入智慧醫療基礎建設，結合大數據分析與AI風險評估機制，為醫療服務帶來更高的診斷準確性與創新應用，協助民眾在日常生活中即時掌握健康狀況，打造更完善的健康照護網絡。（編輯：張銘坤）1140522

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