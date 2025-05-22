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比利時佛拉蒙大區議會通過挺台案 外交部盼深化合作

2025/5/22 20:11
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（中央社記者楊堯茹台北22日電）比利時佛拉蒙大區議會21日通過友台決議，關切中國升高對台軍事威脅。外交部長林佳龍今天表示歡迎與感謝，外交部期盼台佛深化互惠互利關係，共同守護以規則為基礎的國際秩序。

外交部晚間發布新聞稿指出，比利時佛拉蒙大區議會於21日以107票同意、0票反對、8票棄權，通過「強化與台灣經濟合作關係」決議，關切中國持續升高對台灣軍事威脅，可能對全球乃至歐洲的和平穩定帶來重大衝擊，並對全球供應鏈造成經濟影響，要求佛區政府持續呼籲台海和平穩定，並與歐洲夥伴共同支持台灣有意義參與國際組織。

外交部引述該決議，台灣在全球貿易及半導體產業中占有關鍵戰略地位，應與台灣深化合作與經濟連結。呼籲佛區政府在既有文化、醫療、經濟及教育領域的良好合作基礎上，持續擴大與台灣的交流面向。在歐盟層級，呼籲歐盟強化在印太地區的經濟與外交布局，並強調與台灣建立投資保障協定與供應鏈韌性合作的必要性。

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外交部表示，本次是佛區議會繼2021年3月首度通過友台決議後，再次以具體行動展現對台灣的支持，林佳龍對此表示高度歡迎與感謝，外交部也期盼台佛雙邊持續在既有良好基礎上，深化及廣化互惠互利的合作關係，並共同守護以規則為基礎的國際秩序。

外交部說明，比利時憲政體制特殊，除聯邦政府外，佛拉蒙區在內的3個區政府均可個別與外國政府締約及推動雙邊關係，各區制定的法令效力等同聯邦層級。台佛曾於2023年首度舉行合作諮商會議，就教育、科技、公衛、商務暨投資、就業暨職訓及永續能源等多項領域進行交流，雙邊合作友好密切。（編輯：張均懋）1140522

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