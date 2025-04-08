比利時挺台提案遭中國施壓 議員范荷芙：聲援台灣人民共識日增【專訪】

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（中央社記者田習如布魯塞爾8日專電）比利時國會不久前通過強力挺台決議，提案人范荷芙因此遭中國關切。范荷芙接受中央社專訪表示，聲援台灣人民的趨勢愈來愈大。駐比代表李淳則分析，比利時的例子反映歐洲中小型國家主動表態挺台正形成潮流。

比利時聯邦眾議院在3月20日以罕見的126票贊成、0票反對和13票棄權通過「關於台灣所受威脅日增」的決議，內容包括譴責中國威脅區域穩定、支持台灣人民選擇想要的生活方式、要求比利時聯邦政府透過外交接觸促請中國政府緩和衝突等。

比利時聯邦眾議院外交委員會主席范荷芙（Els Van Hoof）是該決議關鍵推手，她在4日透過書面接受中央社專訪時透露，表決前她曾收到中國政府來信要求撤回提案，指責她的決議文「充滿謊言和荒謬」，並聲稱台灣是中國領土的一部分。

她說，基於國會自主性，她選擇不回應中方，「 在民主制度下，國會議員不應該受到外國政府的壓力」。

其實這不是范荷芙第一次因為挺台提案受到中國壓力。2022年她也曾提案譴責中國侵擾威脅台海穩定，因此收到中國駐比大使寫信警告她勿在台灣議題上玩火。她同樣不予理會，但該決議案後來在眾議院未能走完程序。

這一次，范荷芙的挺台提案在毫無反對下通過。她告訴中央社，棄權的是隸屬比利時工人黨（PVDA-PTB）的議員，這個馬克斯主義政黨「從來不支持批評北京的決議」。

她指出，比利時國會的大多數政黨都強烈支持維護台海現狀、台海現狀不能被單方面改變，這是比國政府一貫立場且符合所謂「一個中國」政策。比利時對台灣議題的長期立場可以概括為「不獨立，不統一，不使用武力」。

范荷芙表示，她還注意到議員同僚愈來愈聲援台灣人民是有兩個因素促成，一是台灣對民主、法治和人權的承諾符合比利時的價值觀；二是發生在烏克蘭的戰爭，那裡的民主也受到專制鄰國威脅，比利時對此強烈譴責。

比利時眾議院特別為了這個挺台決議在去年11月召開聽證會，邀請比利時外交部兩位司長、駐歐盟兼駐比利時代表李淳等官員和學者出席並接受議員提問。

李淳在該決議通過後告訴中央社，歐洲中小型國家過去不常在台海議題作出這麼明白的表態，這次比利時眾議院通過挺台決議，是歐洲形成一股潮流的縮影。

駐歐盟兼駐比利時代表李淳（右）指出，歐洲中小型國家過去不常對台海議題明白表態，這次比利時國會通過挺台決議，是歐洲形成潮流的縮影。圖為去年國慶酒會他與比國議員范荷芙寒喧。（駐比代表處提供）中央社記者田習如布魯塞爾傳真 114年4月8日

他指出兩個背景因素，首先是中國曲解聯合國大會第2758號決議以阻擋台灣國際參與一事，在歐洲逐漸廣為認知，包括歐洲議會（European Parliament）、德國和荷蘭等國會都已針對此點通過決議批中挺台，這次比利時的決議也納入類似主張。

第二則是比利時2月達成的跨黨派聯合執政協議，首度出現「強調維護台海和南海和平穩定及維持現狀的重要性」文字。這個代表執政方針、違反協議可能導致退出聯合政府的重要文件，還聲援了維吾爾族和西藏的人權，批評中國從事不公平競爭，主張盡快減少對中國的經濟依賴。

李淳解釋，這兩個背景讓歐洲中小型國家認知台海問題與他們利害攸關，而駁斥中國扭曲聯大第2758號決議並不會顯得特立獨行，因此他們願意主動聲援台灣。他相信後續還會有更多國家跟進。

范荷芙告訴中央社，有鑒於中國對台灣的壓力正在增加，比國聯合執政協議需要提到台灣。

她指出，中國政府透過駐布魯塞爾大使館，試圖將比利時的「一個中國」政策定性為承認台灣是中華人民共和國不可分割的一部分，同時中國也在加強扭曲聯大第2758號決議，「這就是為什麼有必要在政府協議中，釐清比利時對台灣的立場」。

她強調，比利時雖然只與中國保持正式外交關係，但並不意味支持中國對台的領土主張，「我們持續強調維持現狀的重要性，並且不對台灣的最終地位採取立場」。

記者問她，美國新政府退出部分國際組織、疏遠國際多邊主義的態度，是否可能影響民主國家共同支持台灣參與國際的力道。

范荷夫表示，比利時作為一個經濟開放的小國，堅信國際組織是透過合作解決國際問題的平台，但以法治為基礎的國際秩序正被質疑，不只是川普政府，還有以色列政府也在破壞聯合國機構的合法性，這當然是一個令人擔憂的趨勢。

不過她強調，中國阻止台灣加入國際組織的企圖早於前述趨勢，動機是想在全球孤立台灣，但像是世界衛生組織（WHO）、國際民航組織（ICAO）、聯合國氣候變遷綱要公約（UNFCCC）等組織處理的主題本質上是跨境的，而台灣當然擁有能貢獻於尋找全球問題解方的專業，台灣有意義地參與國際社會有利於所有國家。

比利時重量級議員范荷芙三度訪台並多次出席台灣國慶酒會，她對長期面臨威脅的台灣人民韌性感到欽佩。這次挺台決議讓她再度收到中國抗議信。圖為她去年出席駐比代表處國慶酒會。中央社記者田習如布魯塞爾攝 114年4月8日

記者也詢問李淳，歐洲是否會因疲於應對川普帶來的挑戰，而使挺台潮流暫歇。他認為「最壞的情況是不會倒退」，因為歐洲已對台海議題有新理解，不只是價值、道德問題，也是利益攸關的問題，這種共識更能維持。

范荷芙告訴中央社，她這次提案想傳遞的最重要訊息是，台海迫切需要避免升高緊張情勢，在這個地緣政治充滿挑戰的時代，穩定比以往任何時候都更重要，沒有人能從另一場毀滅性的戰爭中獲益。

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曾三度訪台的她說，儘管台灣人民面臨威脅和恐嚇，但他們的韌性著實令人欽佩。她也對台灣政府和公民社會因應不實資訊的創新方法留下深刻印象，認為值得比利時學習。

范荷芙在專訪最後強調，「民主國家必須相互支持」。（編輯：周永捷）1140408

范荷芙（前左）2023年10月率團訪台，拜會時任總統蔡英文（前右）。（中央社檔案照片）