比利時國會推動挺台決議 遭中國大使警告

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（中央社記者田習如布魯塞爾9日專電）比利時眾議院外交委員會主席范荷芙提出譴責中國對台侵略野心的決議案，在國會尚未表決前遭到中國駐比利時大使曹忠明發函警告。這是10月中國要求比利時外長撤回媒體專訪後，又一次「戰狼」事件。

據歐洲政治新聞網站Politico今天報導，范荷芙（Els Van Hoof）最近收到來自中國駐比利時大使曹忠明的信，強調「台灣問題的敏感性」，警告她勿以任何方式支持台獨分離勢力，否則「將嚴重損害台灣海峽的和平及穩定」、「在台灣問題上玩火將會嚴重損害相關國家與中國的關係」。

范荷芙在11月初參與「對華政策跨國議會聯盟」（Inter-Parliamentary Alliance on China，IPAC）訪台團，這件事也被曹忠明寫進信中表示「抗議和譴責」。

她向Politico證實此信，表示提案文字並未承認或主張台獨，而是強調台海現狀不應被單方面改變，包括中國和台灣。

根據比利時眾議院資料庫，范荷芙11月9日提案的決議文提案內容描述「中華民國（台灣）與中華人民共和國互不隸屬，台灣為實質獨立之民主國家」，但這個現狀卻因中國頻密侵擾台灣防空識別區、習近平聲稱不排除對台動武、反對立陶宛開設台灣代表處等行為而備受威脅。

決議文要求比利時政府循外交管道要求中國降低緊張情勢、停止一切挑釁，並與歐洲夥伴合作在台海及印太地區扮演關鍵角色、在歐盟層級推動強化與台灣外交往來及簽署雙邊投資協定和供應鏈韌性協定、強化對中國的戰略自主權，包括建立比利時對外商投資的篩選機制。

此外，決議文也要求比利時各級政府共同促進與台灣的經濟、科學、文化合作，強化與台灣公民社會和媒體機構的往來，合作打擊假訊息，並支持台灣參與國際組織的會議和活動。

該決議案預定下週在眾議院外交委員會討論。2020年眾議院曾以壓倒性票數通過范荷芙共同連署提出的挺台決議，要求比利時政府支持台灣民主發展及國際參與，當時另有議員提案呼籲承認台灣，但未能成功。

10月間比利時外交部長拉碧（Hadja Lahbib）在當地媒體專訪中提到中國是歐盟的「夥伴、對手和潛在的敵人」，刊出後被中方抗議並以兩國貿易關係威脅要求撤回專訪，但遭比利時外交官員拒絕。（編輯：黃自強）1111209